Barbón asegura que Asturias está preparada para aplicar la subida salarial a los empleados públicos: «Somos previsores»

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, afirmó este viernes que la administración asturiana está preparada para hacer frente a la subida de salarios del personal público ... acordada entre el Gobierno central y los sindicatos UGT y CSIF, que contempla un incremento escalonado del 11 % entre 2025 y 2028.

«Hay varios matices. Una parte ya la teníamos presupuestada en este año, es decir, tenemos recursos, porque saben que hay una parte que se tiene que aplicar ya… Ese 2,5 % no tendríamos problemas; es un desembolso importante, pero no tendríamos problemas en este presupuesto», explicó Barbón.

El presidente destacó que la previsión del Principado se extiende a los próximos años: «El porcentaje para el año que viene tampoco tendría por qué suponer problemas porque también hemos reservado una partida importante. Nosotros siempre ponderamos y calculamos en torno a lo que consideramos que va a subir, y es lógico», señaló.

El acuerdo con los sindicatos afecta a 68.047 empleados en Asturias, incluyendo funcionarios, laborales y estatutarios del Principado, así como trabajadores de empresas públicas, ayuntamientos y la Universidad de Oviedo. Según estimaciones de la Vicepresidencia del Principado, el coste del incremento retributivo del 2,5 % para 2025 ascendería a unos 60 millones de euros, lo que supondría un abono medio de 1.222 euros por empleado. Barbón subrayó la importancia de la previsión presupuestaria ante este tipo de ajustes que implican los pagos retroactivos: «Somos previsores», destacó Barbón.

Además, tal y como adelantó EL COMERCIO, el presidente autonómico confirmó que el Principado no se verá afectado por el veto al objetivo de déficit en el Congreso de los Diputados, que sí puede condicionar las cuentas de otras comunidades autónomas.

«Por suerte para nosotros no nos afecta, porque lo que nos lastra es el techo de gasto. El objetivo de déficit era pequeño, pero importante, eran 25 o 30 millones de euros que evidentemente a otras comunidades sí les afecta», anotó. Por ello, reprochó al PP su postura en el Congreso: «Me parece jugar a la politiquería barata que hayan votado en contra cuando hay comunidades que sí salen perjudicadas», censuró.