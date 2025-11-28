El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón, esta viernes, en el puerto de Luanco.

Barbón asegura que Asturias está preparada para aplicar la subida salarial a los empleados públicos: «Somos previsores»

El presidente confirma que el Principado no se verá afectado por el veto al déficit, pero critica al PP por votar en contra porque «perjudica a otras comunidades»

Ana Moriyón
Pilar Gutiérrez

Ana Moriyón y Pilar Gutiérrez

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:45

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, afirmó este viernes que la administración asturiana está preparada para hacer frente a la subida de salarios del personal público ... acordada entre el Gobierno central y los sindicatos UGT y CSIF, que contempla un incremento escalonado del 11 % entre 2025 y 2028.

