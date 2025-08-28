Barbón baraja cuatro nombres para suplir la baja de Melania Álvarez en el Senado El presidente del Principado reconoce que Lydia Espina es una de las opciones que baraja, pero «aún no he decidido» a quién propondrá

Daniel Fernández Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 18:22

El presidente del Principado y secretario general de la Federación Socialista Asturiana baraja cuatro nombres para suplir la baja que Melania Álvarez deja en el Senado. Uno de ellos, como avanzó EL COMERCIO y el propio Adrián Barbón reconoció ayer, es el de la exconsejera de Educación y actual secretaria general del PSOE de Villaviciosa, Lydia Espina. No obstante, afirma, es uno de los «cuatro nombres» que está valorando para ocupar el escaño por designación autonómica que queda libre tras la renuncia de quien fuera consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

De momento, sólo ha trascendido el nombre de Lydia Espina como una de las candidatas que el líder de los socialistas asturianos baraja para representar a la Junta General en la Cámara alta. No han trascendido más nombres, aunque, según apuntan algunas fuentes del PSOE, también podría formar parte de ese póquer la exalcaldesa de Gijón, Ana González. También hay quien incluye en ese cuarteto de candidatos a la exregidora de Colunga, Sandra Cuesta.

Decisión personal del presidente

Adrián Barbón sí quiere dejar claro que la decisión de la persona que suplirá a Melania Álvarez es competencia suya. «La persona que está encargada de proponer el nombre de quien sustituya a Melania Álvarez en el Senado soy yo y no he tomado la decisión todavía», dijo ayer el presidente del Principado y secretario general de la FSA. Quiere zanjar de esta manera la posibilidad de que se abra un periodo de especulaciones y quinielas en el partido y que dificulten el consenso necesario para que la persona elegida para el Senado pueda tener los votos suficientes en la Junta General. Porque, cabe recordar, es el Parlamento asturiano quien decide mediante votación en el pleno los representantes que le corresponden en la Cámara alta. Son dos los escaños que decide el Parlamento asturiano, que se reparten en función de los resultados obtenidos en las elecciones generales. En esta legislatura, al PSOE y al PP le corresponden uno a cada partido.

Barbón insistió en que en estos momentos no ha decidido el nombre de la persona que propondrá para suplir a Melania álvarez, que la pasada semana renunció a su escaño en el Senado para dedicarse a la empresa privada, al frente del nuevo clúster de cuidados que ha creado la Cámara de Comercio de Oviedo. Insiste en que Lydia Espina «es una de las opciones» que está barajando, junto a otros tres nombres cuyos pros y contras está analizando.

Críticas del PP

Mientras Barbón decide qué nombre propondrá a la Junta General, en el PP, por si acaso, ya dejan claro que si la persona elegida es Lydia Espina no contarán con su apoyo. La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Gloria García, afirma haber recibido en los últimos días «numerosas quejas» por parte de docentes que expresan su «sorpresa e indignación» ante lo que consideran una «recompensa política» a la exconsejera de Educación, que dimitió en junio por el conflicto con los docentes. «Nunca pensamos que Barbón se atreviese a tanto en su política de puertas giratorias», concluyó.