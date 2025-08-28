El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lydia Espina, en primer término, al inicio de una reunión con los sindicatos en pleno conflicto de los docentes en los pasado mes de mayo y junio. Mario Rojas

El PSOE propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez

La exconsejera de Educación, que renunció en junio en pleno conflicto con los docentes, es la elegida para ocupar la vacante por designación autonómica

Daniel Fernández
Eduardo Paneque

Daniel Fernández y Eduardo Paneque

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:52

La exconsejera de Educación, Lydia Espina, es la elegida por la Federación Socialista Asturiana para ocupar el escaño que Melania Álvarez ha dejado ... en el Senado. Esa será la propuesta que llevará el PSOE a la Junta General para su votación, ya que el acta en la Cámara alta que deja libre quien fuera exconsejera de Derechos Sociales y Bienestar corresponde a la cuota de designación autonómica.

