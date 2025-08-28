El PSOE propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez

La exconsejera de Educación, Lydia Espina, es la elegida por la Federación Socialista Asturiana para ocupar el escaño que Melania Álvarez ha dejado ... en el Senado. Esa será la propuesta que llevará el PSOE a la Junta General para su votación, ya que el acta en la Cámara alta que deja libre quien fuera exconsejera de Derechos Sociales y Bienestar corresponde a la cuota de designación autonómica.

Melania Álvarez anunció su dimisión como senadora la pasada semana para incorporarse a la empresa privada. Se pone al frente del nuevo clúster de cuidados de Asturias que impulsa la Cámara de Comercio de Oviedo. En febrero de 2024 dejó su cargo como consejera tras la primera remodelación del Gobierno de Adrián Barbón de esta legislatura. En un primer momento, el presidente del Principado anunció la creación de una macroconsejería con las competencias de Derechos Sociales, Cultura, Política Llingüística y Deportes y que tendría a Vanessa Gutiérrez al frente.

Sin embargo, en sólo 48 horas esa idea de macroconsejería fue descartada por el propio Barbón, optando por crear la Consejería de Cultura –hasta entonces tenía rango de Viceconsejería– con Vanessa Gutiérrez al mando y manteniendo la Derechos Sociales, con Marta del Arco como consejera.

La salida que se le dio entonces a Melania Álvarez fue al Senado, para ocupar el escaño que dejaba vacante otro exconsejero, Enrique Fernández, que había sido elegido por Pedro Sánchez para presidir Hunosa.

Respaldo de la Junta General

La FSA apenas ha tardado una semana para encontrarle sustituta. Según ha podido saber EL COMERCIO, la elegida es Lydia Espina. La exconsejera de Educación, tras haber mantenido conversaciones con la dirección del partido, habría comunicado ya su disposición a aceptar el ofrecimiento. Su nombramiento debe contar con el respaldo del pleno de la Junta General, al ser este cargo de designación autonómica.

Lydia Espina abandonó el cargo de consejera de Educación, para el que fue nombrada en 2021 tras la destitución de Carmen Suárez, el pasado mes de junio. Dimitió en pleno conflicto con los docentes asturianos y, como ella mismo argumentó en una carta, lo hico porque «los acontecimientos que se han venido desarrollando en las últimas semanas han supuesto para mí un enorme desgaste emocional y personal que ha llegado a su límite».

Lydia Espina se suma, así, a la lista de exconsejeros asturianos que se han ido al Senado tras sus etapas en el Gobierno.