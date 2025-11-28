El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón, durante una reunión con José Luis Ábalos cuando aún era ministro. Efe
Tras la entrada en prisión de Ábalos

Adrián Barbón reclama que los corruptos devuelvan lo robado y pide al PSOE «tolerancia cero»

El presidente del Principado exige a su partido que mantenga una política estricta frente a la corrupción tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García

Pilar Gutiérrez
Ana Moriyón

Pilar Gutiérrez y Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, reclamó este viernes que los políticos corruptos paguen con pena de cárcel, pero sobre todo que devuelvan ... lo robado, y exigió a su partido mantener una política de «tolerancia cero frente a la corrupción», tras la entrada en prisión de quien fuera secretario de Organización del PSOE y ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García.

