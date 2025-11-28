Adrián Barbón reclama que los corruptos devuelvan lo robado y pide al PSOE «tolerancia cero»
El presidente del Principado exige a su partido que mantenga una política estricta frente a la corrupción tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y su asesor Koldo García
Gijón
Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:16
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, reclamó este viernes que los políticos corruptos paguen con pena de cárcel, pero sobre todo que devuelvan ... lo robado, y exigió a su partido mantener una política de «tolerancia cero frente a la corrupción», tras la entrada en prisión de quien fuera secretario de Organización del PSOE y ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García.
«Con la corrupción hay que ser rotundos. Me asquea, me avergüenza y me decepciona, pensando también en los militantes y votantes socialistas que han defendido siempre los valores y principios del partido», declaró Barbón.
El también secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) insistió en que, más allá de la condena penal, es fundamental que los corruptos devuelvan lo robado. «Quiero que se llegue hasta el final. Que los corruptos paguen pena de cárcel por corromper, por deteriorar la imagen de las instituciones y debilitar la democracia. Pero también que devuelvan lo robado. Para mí, más importante incluso que ir a la cárcel es que devuelvan lo robado», reclamó Barbón, recordando que desde un punto de vista judicial todo es «presunto» hasta que un juez emita la sentencia.
Además, evitó entrar en comparaciones con otros partidos: «Me da igual lo que hagan otros partidos. Yo sé lo que digo y exijo a mi partido que mantenga una tolerancia cero absoluta».
