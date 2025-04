Barbón defiende la nueva estructura de su Gobierno en un duro debate cargado de alusiones personales

La Junta General se convirtió este miércoles en un ring de boxeo. El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió la nueva estructura de su Gobierno ... tras la eliminación de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio -cuyas competencias ha redistribuido entre los departamentos de Movilidad y Ciencia- ante las fuertes críticas de la oposición y lo hizo con argumentos políticos, pero también con ataques personales a los diferentes portavoces.

«Usted nunca se equivocó porque nunca ha gobernado», le espeta Barbón a Queipo

El primer cara a cara lo tuvo con el portavoz y presidente del PP, Álvaro Queipo, quien le reprochó que hubiera eliminado la citada consejería porque cree que «sobre lo que no existe no se habla» y «espera que no podamos hablar de las negligencias en esta consejería» por parte de personas que «usted nombró y posteriormente usted promocionó. Negligencias que le salpican directamente a usted», espetó el líder popular, quien le pidió que no intente obstaculizar las labores de la comisión de investigación parlamentaria que se pondrá en marcha en unas semanas sobre el accidente en mina Cerredo, en Degaña. «Queremos saber cuánto carbón ilegal se ha extraído en Asturias y desde cuándo lo sabe la consejería. Conocer la verdad nunca debe ser un circo», añadió. El presidente del Principado defendió nuevamente la unificación de las áreas de Ciencia e Industria, aseguró que Asturias vive una nueva «ola reindustrializadora» y presumió del fichaje del catedrático Juan Carlos Campo como nuevo viceconsejero de Industria. «Creen que una persona de la trayectoria que le precede y con el respaldo social que tiene Campo se iba a aventurar a participar en un Gobierno de Asturias si no supiera que esto es una apuesta de futuro», cuestionó Barbón, quien también fue muy crítico con el líder de la oposición. «Usted no se ha equivocado nunca a la hora de configurar un gobierno porque nunca ha gobernado. No voy a debatir con usted de algo que está claro que no controla, que es la organización de los equipos», sentenció.

«No cayó la boca en toda la misa», reprocha el presidente a la portavoz de Vox

Barbón también 'tiró' de comentarios de índole personal en su debate con Carolina López, portavoz de Vox, que igual que el líder del PP le afeó la eliminación de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio. Ésta atribuyó tal decisión a que «no confía en su banquillo» y teme que «pueda salir alguna información que le pueda comprometer de todas las irregularidades que se fueron cometiendo dentro de la consejería desde la etapa de Enrique Fernández«. López volvió a pedir la dimisión de Barbón por su »nefasta gestión«, a lo que el dirigente socialista respondió enumerando sus políticas en favor de las mujeres, la justicia social y la emigración. »El Gobierno que presido es el dique de contención para que ustedes nunca gobiernen Asturias«, contestó Barbón, quien hizo alusión a la autobiografía del Papa Francisco y sus palabras en apoyo a quienes buscan en otros países las »condiciones para alcanzar una existencia digna«. El revuelo en la bancada de Vox por la utilización por parte de Barbón de las palabras del Papa Francisco hicieron que el propio jefe del Ejecutivo reprochara a la diputada de Vox que »esté haciendo lo mismo que hizo en la misa del Papa, que no cayó la boca en toda la misa«. Un comentario que indignó a López, que pidió la palabra por alusiones y recibió la reprimenda del presidente de la Junta General, Juan Cofiño, por »hacer gestos bastante feos que interrumpen y que distorsionan el debate«.

«Me equivoqué con usted», le dice Barbón a Pumares

El turno de preguntas al presidente del Principado finalizó con la intervención de Adrián Pumares, portavoz de Foro, quien cuestionó a Barbón por «los errores» cometidos y el aprendizaje que habría sacado de los mismos, afeándole el propio diputado que hubiera sometido a la Junta General «a un bochorno y a una presión que además son absolutamente innecesarias» tras el accidente minero de Cerredo. Se refería Pumares a la comparecencia de la exconsejera Belarmina Díaz en una comisión que hasta los socios de Gobierno tildaron de «fallida» y su posterior intervención en un pleno «estando ya dimitida», pero sobre todo al «ridículo» cometido por su rechazo a la comisión de investigación. «Se puede equivocar, pero no se puede utilizar y retorcer las instituciones a su antojo», le recriminó. En su respuesta, Barbón volvió a mostrar sus recelos en relación con la «deriva» que puede tener la futura comisión de investigación parlamentaria. Se comprometió a aportar «todo el rigor, el conocimiento y la información», pero aseguró que en las zonas mineras «confían más en el resultado de la investigación judicial y en la investigación administrativa que en una comisión político-partidista». Además, y en respuesta a la pregunta concreta formulada por Pumares, Barbón enumeró algunos de los errores que entiende que ha ido cometiendo en los últimos años para finalizar reconociendo que también se «equivocó» con el propio Pumares. «Pensaba que hasta el 2027 iba a seguir intentando hacer útil a un proyecto asturianista y representando los intereses de las casi 20.000 personas que le votaron. Me equivoqué y lo reconozco. Me falló la visión de Pitoniso».