Barbón trata de frenar la comisión de investigación del accidente minero en Cerredo ofreciendo a Tomé «total transparencia»

«Como le prometí al hermano de uno de los fallecidos en Cerredo, haré todo lo posible para que se haga justicia». Adrián Barbón ... volvió a recordar hoy que es «bisnieto, nieto e hijo de mineros» para intentar frenar la avalancha de críticas que lo sucedido tras la explosión de grisú en Cerredo el pasado 31 de marzo, con cinco muertos y cuatro heridos graves, le lanzaron desde izquierda y derecha. Porque a las de PP y Vox se unió la de Covadonga Tomé, integrante del Grupo Mixto y que tiene ahora el respaldo de la marca política Somos Asturias.

A ella fue, desde el primer momento, la mano más tendida del presidente del Principado. «Sé qué las derechas se ríen de mí cuando hablo de mi familia, pero el primer recuerdo que tengo de guaje es haber ido a ver a mi padre en el Hospital Adaro, por un grave accidente en la mina». Sabedor de que Covadonga Tomé ha dado su apoyo a la creación de una comisión de investigación en la Junta para analizar todas las responsabilidades empresariales y políticas de lo sucedido en Degaña, le aseguró que «he dicho al que será consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, le ofrezca toda la información que tenemos y que vayamos teniendo. Toda la trasparencia», le prometió. Un compromiso que se escenificó a renglón seguido. Borja Sánchez se acercó al escaño de Covadonga Tomé donde le presentó un documento sobre el que hablaron durante unos minutos. «Solo fue a darme su teléfono», explicó la diputada.

Todo para lograr un doble objetivo, frustrar la comisión de investigación y centrar la denominación del caso Cerredo en caso Blue Solving, y evitar la propuesta tanto del PP como de Vox, que consideran que es ya «el caso Barbón». Antes de conocer la oferta de total trasparencia del presidente, Covadonga Tomé había dejado claro que «perseguimos la verdad y las trasparencia. Debemos establecer y mantener la relación de confianza con los ciudadanos». En esa línea, Tomé se preguntó «dice usted que la empresa será chequeada, bien, ¿y qué hay de la Consejería y de la Administración regional? ¿No hay nada que chequear?» Porque, apuntó «Blue Solving es una empresa a la que su Gobierno le ha dado permisos y que luego no se encargó de inspeccionar adecuadamente».

«Borja Sánchez se acercó a mí para darme su teléfono, no ninguna información», dijo Tomé

Y siguió con las críticas. «Decía usted que solo tenía permiso para retirar materiales, y fue falso» y le recordó que «nosotras hemos defendido lo mismo siempre, que la sociedad obtenga con trasparencia todas las explicaciones y que se adopten todas las medidas para que nunca se pueda repetir algo así». Entiende ella que «quizá la consejera debió dimitir en cuanto se conocieron las primeras irregularidades», pero quiso marcar una línea roja entre ella y las propuestas de PP y Vox. «Qué vergüenza señor Queipo» le dijo al portavoz del PP, «qué escenificación de hoy, espero que pueda dormir con los aplausos de sus palmeros».

«La empresa debía clausurar la mina el 11 de abril»

Barbón siguió intentando ganar para la causa de la izquierda, toda vez que IU ha dicho que no a la comisión de investigación parlamentaria, a Tomé. «¿Cree que no se va a investigar ? Ya le digo que la empresa va a enfrentarse a una responsabilidad penal porque ha incumplido la licencia que tiene, autorizado a retirar materiales y clausurar la mina el 11 de abril».

Mientras Tomé consulta a sus bases, lo que está claro es que los grupos de la derecha tienen claro que la comisión de investigación «es imprescindible». «¿Por qué tiene tanto miedo Barbón a una comisión de investigación? ¿Qué tiene que ocultar?» se preguntó Adrián Pumares. El portavoz de Foro, y compañero en el Grupo Mixto de Covadonga Tomé, dejó claro que «yo respeto totalmente lo que decida cada grupo, si me preocupa que ella haya hablado de presiones para que no se celebre ».

«Por qué teme tanto Barbón una comisión de investigación», se pregunta Pumares

No obstante, el encuentro más esperado de la sesión era el de Adrián Barbón con Álvaro Queipo. Que ayer el presidente regional le reprochara al presidente del PP su «baja catadura moral» acabó en un rifirrafe político que incluyó la expulsión de la Cámara del diputado José Agustín Cuervas-Mons y el cierre anticipado de la sesión«.

Barbón inició su comparecencia diciendo que lo hacía «con humildad, mucha humildad a la hora de afrontar esta tragedia y con mucho trabajo, en tres ejes: todo lo que tiene que ver con la investigación, nos queremos presentar como acusación particular y estamos dando medios a la Justicia; con la técnica, con la comisión de investigación específica en la que están las personas que más saben de carbón en Asturias; y en la inspección general de servicios. Que ha sido clara cuando algo no funciona, para reconocer dónde se puede actuar, ver las negligencias que se pueden haber cometido. Mi compromiso es llegar hasta el final».

Una palabras que no convencieron al líder del PP. «Ayer le traicionaron los nervios, puede increparme tantas veces como quiera, que yo no voy a dejar de representar al pueblo asturiano», le dijo, algo que rechazó Barbón. «No le increpé, solo contesté a sus gritos de 'vergüenza' que vergonzoso era que usted no le haya cogido el teléfono a la consejera, después de haberle dicho que era la perfecta para este cargo».

«La consejera compareció tras haber dimitido, ¿qué circo es este?» criticó Queipo

Queipo señaló que, precisamente, la primera comparecencia de Belarmina Díaz tras el accidente mortal en la mina de Cerredo, «fue la más bochornosa que se recuerda. No aclaró nada, pero si alarmó a todos. Reconocía que se extraía carbón de forma ilegal, pero usted no la cesaba porque la necesitaba como escudo«. Enumeró el presidente del PP que »lleva tres consejeros de Transición en tres años. La tercera Belarmina Díaz, que todavía decía ayer que iba a venir a la Junta cuantas veces haga falta cuando ya había dimitido. ¿Qué circo es este?«. Sobre esa dimisión, »por qué no dimitió el viernes y sí el lunes por la tarde. Porque lo hizo en cuanto supo que habría comisión de investigación«.

Muy enfadado, el portavoz del PP exigió a Barbón que «asuma su responsabilidad, es un escándalo que ya le salpica directamente a usted, que se negó ayer a dar la cara una vez más, y volvió a esconderse detrás de su consejera». Además de bautizar el caso como 'caso Barbón', Álvaro Queipo se preguntó «¿Su fallo en la inspección de minas fue por incapacidad o por hacer la vista gorda? ¿Cuánto carbón se extrajo? ¿Dónde se vendía?».

No menos enfadado se mostró Barbón, que acusó directamente a Queipo de «utilizar a las personas. Ya me habían advertido los suyos contra usted. Por eso nunca ha ganado en ninguna elección en Castropol, porque utiliza a las personas en beneficio propio».

«Solo quiere salvar su culo»

Más directa fue la portavoz de Vox, que también interpeló al presidente sobre lo sucedido. «Usted solo quiere salvar su culo», le dijo, para señalar que «esto no es el caso Blue Solving, sino el caso Barbón. No nos merecemos lo visto aquí. Usted debería haber comparecido en lugar de dejar a su consejera a los pies de los caballos. Solo vino a sacarse la foto con el abrazo a la consejera. El abrazo de Judas».

Para ella, el presidente regional tiró de su religiosidad. «Habla usted del abrazo de Judas, cuando lo que ocurrió fue el beso de Judas, eso demuestra que soy más cristiano que usted». Le recordó, además, que «esta Cámara tiene una sentencia del Tribunal Constitucional por ir contra la presunción de inocencia de una persona. Un caso único».