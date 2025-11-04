Barbón pide que no se cobre el peaje del Huerna mientras duren las obras del argayo y los túneles

El Gobierno del Principado está «estudiando» incorporar a su batería de demandas al Ministerio de Transportes, en relación con el peaje del Huerna, la ... posibilidad de que no se cobre a los usuarios de la AP-66 mientras duren las obras en el argayo y en los túneles de esta autopista.

La propuesta se plantea en línea con la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que condena a la concesionaria de la AP-9 por haber cobrado esta tasa durante las obras de ampliación del puente de Rande, entre febrero de 2015 y junio de 2018. «Es razonable añadir esa petición. Ya que estamos en obras, por lo menos, que se tenga en cuenta en el peaje», argumentó el presidente autonómico, Adrián Barbón, al término de la Comisión Ejecutiva Autonómica.

El jefe del Ejecutivo insistió una vez más en la postura del Gobierno regional y de la Federación Socialista de Asturias (FSA) en contra del peaje del Huerna. A su juicio, el dictamen de la Comisión Europea, que considera ilegal la prórroga de la concesión, ofrece razones más que suficientes al Principado para liderar esta batalla, pese a la negativa del Gobierno central, que ha dejado claro que no está dispuesto a eliminarlo. «Nos da igual quién gobierne en Madrid. Nuestra posición es la misma y vamos a utilizar todos los resortes de negociación política, de negociación administrativa o de planteamiento del contencioso administrativo para intentar conseguirlo», incidió.

«No hacen falta reuniones»

El presidente volvió a negar que la comisión bilateral anunciada en 2022 tuviera como objetivo abordar este tipo de cuestiones, y recordó que su finalidad era debatir posibles transferencias. No obstante, aseguró que su gabinete mantiene un contacto «permanente» con el Gobierno de España. «Les hemos trasladado nuestra postura y en ello seguimos», afirmó, si bien reconoció que no está prevista ninguna reunión con el departamento de Óscar Puente, como reclama la oposición para ejercer una mayor presión en Madrid. «No hacen falta reuniones. Más allá de reuniones, lo que estamos trasladando es nuestra posición, que es la que ya hemos dicho y vamos a seguir reiterando. Esperamos convencerles», respondió a las preguntas de los periodistas, al tiempo que recriminó las críticas del PP y Foro recordando que fue «su padre político» y su «padre putativo», en clara referencia a Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento en el Gobierno de José María Aznar, el responsable de la prórroga del peaje que ahora la Comisión Europea considera ilegal.

El presidente del Principado se refirió de este modo a las conversaciones con el Gobierno central sobre el peaje del Huerna, después de que, horas antes, su consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, reconociera la falta de «colaboración» con el Ministerio de Transportes en esta materia. «¿La colaboración funciona en el marco del peaje del Huerna? No. ¿En el marco del desarrollo y la priorización de algunas infraestructuras viarias? Por supuesto que no. ¿En el marco del desarrollo del plan de cercanías? Sí. ¿En el marco del desarrollo del plan del corredor atlántico? Por supuesto», enumeró el consejero, interpelado en sede parlamentaria por PP, Vox y Foro, en un intento de mostrar no sólo las sombras, sino también las luces, en esta relación.

«Desacuerdos» con Transportes

Calvo admitió «déficits» en materia de infraestructuras y «desacuerdos» con el Ejecutivo central, pero defendió los grandes avances logrados en los últimos años gracias al trabajo de colaboración. «La confrontación es el último recurso cuando no hay un acuerdo. Es mucho más importante acordar para poder avanzar. Y eso es lo que hemos hecho durante estos últimos seis años de una manera decisiva», sostuvo.

El consejero quiso destacar los avances alcanzados en los últimos años, citando reiteradamente la apertura de la variante de Pajares, la llegada de la Alta Velocidad, la «histórica» conectividad aérea o el sistema de billete único. «Si no ven que estamos infinitamente mejor en nuestra conexión en infraestructuras con el exterior que hace seis años y en el mantenimiento de infraestructuras, están muy equivocados», replicó al portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien, con tono irónico, pidió una vez más explicaciones por el hecho de que, pese a los citados déficits en materia de infraestructuras, aún no se haya convocado la comisión bilateral entre el Estado y el Principado anunciada por el presidente Barbón en 2022 como un «hito histórico».

El mismo argumento empleó Calvo en su enfrentamiento con el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, quien cuestionó la eficacia de la Alianza por las Infraestructuras. «Una alianza se diseña para multiplicar el valor que cada parte puede aportar por separado. Déjense de estupideces. El problema es de presupuesto y competencias, y aquí sólo hay dos partes, el Estado y el Principado; el resto son protestantes que acompañan al santo», sostuvo Centeno, quien instó al Gobierno regional a «acampar a las puertas del ministerio o amenazar con retirar el voto de sus representantes en el Congreso».

Calvo defendió la Alianza como una herramienta de «consenso» en la que se trabaja «con rigor» y volvió a reivindicar los logros alcanzados frente al «discurso vintage de Vox sobre el aislamiento de Asturias». «Si desde que se firmó la Alianza no ven avances, es que o no utilizan el transporte público ni las infraestructuras o no están en este mundo», replicó.

El consejero también respondió a la diputada popular Cristina Vega, quien exigió la limpieza y desbroce «urgente» de los márgenes de la AS-15, la recuperación de las zonas de adelantamiento «eliminadas por falta de visibilidad» y un estudio técnico para «crear nuevos tramos de adelantamiento seguro que devuelvan la funcionalidad de la vía». Calvo aseguró que el Ejecutivo ha invertido más de 18 millones en esta carretera en los últimos cinco años y acusó a los populares de recurrir al «negacionismo de la seguridad vial».