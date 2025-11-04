El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Manifestación convocada el pasado 17 de octubre por la Alianza por las Infraestructuras para exigir el fin del peaje de la AP-66. Álex Piña

Barbón pide que no se cobre el peaje del Huerna mientras duren las obras del argayo y los túneles

El Principado «estudia» incorporar a sus demandas esta petición a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que condena a devolver el dinero a la concesionaria en la AP-9

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

El Gobierno del Principado está «estudiando» incorporar a su batería de demandas al Ministerio de Transportes, en relación con el peaje del Huerna, la ... posibilidad de que no se cobre a los usuarios de la AP-66 mientras duren las obras en el argayo y en los túneles de esta autopista.

