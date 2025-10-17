Adrián Barbón responde a Óscar Puente sobre el peaje del Huerna: «No son cuentos, son cuentas. Hemos pagado millones de forma injusta e ilegal»

«No, no son cuentos, son cuentas: los millones de euros que hemos tenido que pagar los asturianos y asturianas desde 2021 por responsabilidad de ... quienes prorrogaron de forma injusta e ilegal este peaje». El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondía este viernes, a través de las redes sociales y de forma indirecta, al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien no sólo ha ratificado la postura del Gobierno central contraria a suprimir el peaje del Huerna, sino que ha puesto en duda la capacidad de los políticos asturianos para marcar la agenda de prioridades del Principado, al entender que «no es un problema central» para la ciudadanía asturiana.

Barbón, a través de una amplia declaración en sus redes sociales, en la que insiste en señalar como máximos responsables de esta situación al Gobierno del PP por la prórroga del peaje —que debería haber finalizado en 2021 y se extendió hasta 2050—, justifica su posición combativa frente al Gobierno central. «Se nos exigió, como Gobierno de Asturias, que diéramos voz a las demandas de la gente y que afrontáramos una respuesta social —la manifestación de hoy está convocada por casi 30 organizaciones—, política, administrativa y jurídica«, explica Barbón, quien quiso recordar también que en su toma de posesión dijo que »un gobernante vale lo que vale su palabra, y yo empeño la mía con Asturias«.

Así pues, argumenta: «Si dejara de cumplir con ello, si dejara de defender los intereses de Asturias, estaría traicionando la confianza mayoritaria de los cientos de miles de asturianos que votaron PSOE en las elecciones autonómicas y me apoyaron como presidente. Y fallaría, además, al pueblo asturiano, al que prometí servir desde la Presidencia». Dice sentirse muy orgulloso de su militancia socialista, pero también quiso anotar que, de su mentor Pablo García, aprendió que «el partido está al servicio de la gente» y que los cargos «son 'cargas', suponen asumir responsabilidades y cumplir con ellas, aunque cueste».

Recuerda Barbón que en toda su vida ha participado en cientos de manifestaciones: «Desde las primeras movilizaciones en contra de los recortes de finales de los años noventa, las movilizaciones en defensa de las cuencas mineras o contra la guerra de Irak. Las más recientes, para defender los derechos de las mujeres o contra el terrorismo machista», enumera. Por ello, confirma: «Asistiré a la manifestación acompañado del Gobierno de Asturias; con ellos recorreré el trayecto y escucharé la lectura del manifiesto. Cumplo así con mi obligación, la de ser presidente de Asturias». Y reconoce: «No peco de buenismo: sé que la derecha querría que hoy no estuviera presente, con el Gobierno de Asturias, en la movilización ciudadana. Ya tenían el argumentario preparado para atacarme y atacarnos: traidor a Asturias, incapaz de defender Asturias».

En todo caso, aclara: «No olvido dónde está el origen del problema ni quiénes fueron los responsables. Aún sigo esperando que pidan perdón por semejante tropelía. El dictamen de julio de la Comisión Europea nos dice que no solo fue injusto —29 años más de peaje—, sino ilegal», concluye el presidente, quien reconoce el papel del exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, presentando la denuncia ante la Comisión Europea, cuyo dictamen «lo cambia todo» y ha desatado una reacción «prácticamente unánime» de toda la sociedad asturiana.