Adrián Barbón y Óscar Puente, en una imagen de archivo. Álex Piña
Peaje en Asturias

Adrián Barbón responde a Óscar Puente sobre el peaje del Huerna: «No son cuentos, son cuentas. Hemos pagado millones de forma injusta e ilegal»

El presidente confirma su presencia hoy en la manifestación para pedir la supresión del peaje porque es su «obligación» y reafirma su compromiso de defender los intereses de Asturias «aunque cueste»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:47

Comenta

«No, no son cuentos, son cuentas: los millones de euros que hemos tenido que pagar los asturianos y asturianas desde 2021 por responsabilidad de ... quienes prorrogaron de forma injusta e ilegal este peaje». El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondía este viernes, a través de las redes sociales y de forma indirecta, al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien no sólo ha ratificado la postura del Gobierno central contraria a suprimir el peaje del Huerna, sino que ha puesto en duda la capacidad de los políticos asturianos para marcar la agenda de prioridades del Principado, al entender que «no es un problema central» para la ciudadanía asturiana.

