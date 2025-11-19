El cambio de dirección en la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias destapa la caja de los truenos: «Es que la situación es crítica»

Que el patronato de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias (Finba) haya decidido cambiar a su director, cargo que ocupa ... desde hace cinco años el exconsejero de Sanidad Faustino Blanco, ha destapado la caja de los truenos dentro de la entidad. «Esperemos que esta decisión sea el primer paso de un cambio más profundo», dejan caer personas vinculadas a este organismo sin ánimo de lucro, concebido como estructura de gestión del Instituto de Investigación Científica del Principado (Ispa).

La propia Fundación dio a conocer, a través de un comunicado hecho público este lunes, el acuerdo de sacar a concurso el puesto de director un año antes de lo previsto. Pero fue el Ispa, cuyos investigadores mantienen una tensión creciente con Faustino Blanco desde que tomó la determinación de subirse el sueldo, el que profundizó en los posibles motivos de este paso. Según revelan, «es que la situación es crítica y la reacreditación del Instituto Carlos III está en riesgo, porque hemos bajado en muchos de los indicadores que se tienen en cuenta».

Dicha acreditación, que el Ispa consiguió a finales de 2021 y deberá revalidar el año próximo, constituye un reconocimiento de la excelencia científica y la calidad en la gestión. Para conseguirla, hay que someterse a un riguroso proceso de evaluación, basado en estándares internacionales relacionados con la gobernanza, la integridad científica, la gestión de personal o el impacto de las investigaciones que se realizan, entre más de un centenar de ítems. Perder esta acreditación, que facilita la financiación y la colaboración con otros centros investigadores, «supondría un fracaso descomunal y las alarmas se han encendido».

Fuentes del Gobierno autonómico explicaron a EL COMERCIO que el Principado «busca fuera de Asturias» al posible sustituto de Faustino Blanco, del que se espera «una visión más internacional y experiencia tanto en investigación como en gestión para que la Finba pueda seguir creciendo». También el HUCA «tiene jefes de servicio muy preparados» para poder ocupar la dirección de Finba, que, en opinión de los investigadores, «debería supeditarse a la parte científica y no al revés, como ocurre ahora».

Los posibles candidatos deberán presentarse, no obstante, a un concurso público, que se convocará «lo antes posibles». Faustino Blanco, que ya tiene 72 años, cuenta con un margen de tres meses para dejar el cargo. «Más allá de los nombres, lo que se necesita es una Fundación fuerte y un Instituto fuerte», claman quienes dan vida a ambos organismos, de los que forman parte más de 150 profesionales. Y ponen un ejemplo para dar una idea de cuál es la situación actual: «Para recibir la acreditación, los auditores del Carlos III consideran el arraigo de los investigadores, es decir, cuántos mencionan y se adscriben al Ispa cuando publican sus trabajos. Se ha pasado del 60% al 20%».