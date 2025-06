Carta de la FP al Principado: «Es inaceptable el modo en que se toman las decisiones»

El malestar sigue llegando desde todos los sectores de la enseñanza, que se van organizando y haciendo llegar a los sindicatos y a la ... Administración su largo, larguísimo listado, de protestas y reivindicaciones no atendidas. Ayer, más de 200 docentes de Formación Profesional le remitieron un escrito al director general de este área, Ángel Balea, recientemente nombrado. En una larga exposición recogen los pasos que se han dado desde noviembre de 2023 para la implantación de la nueva ley de FP, que ha ocasionado numerosos problemas a los centros, que ya han dicho en alguna ocasión que se han sentido «absolutamente abandonados». Hablan de reuniones en las que no se aclararon dudas ni se ofreció información, de plazos muy cortos para estudiar documentación y presentar propuestas, hasta que en junio de 2024 finalizó el curso sin la información necesaria para planificar y comenzar uno nuevo «con una tremenda modificación legislativa, sin decretos, sin instrucciones, sin circulares...»

Explican los profesores que recibían «informaciones confusas» por parte de la consejería, que han trabajado con «mucha incertidumbre», que han sufrido «falta de previsión y coordinación, que ha sido evidente desde la introducción del sistema dual, así como la falta de planificación que ha supuesto un caos tanto para los docentes como para las empresas implicadas».

Como ya han explicado a lo largo del curso el tema de los convenios con las empresas fue especialmente complicado e incluso hubo alumnos que no pudieron empezar a tiempo, por no tener convenios validados. Hablan de «falta de diálogo y coordinación con los docentes, que ha repercutido en la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes, que se ven obligados a adaptarse a un modelo que no se ha diseñado adecuadamente para sus necesidades». Y recuerdan que aún no hay un «decreto autonómico claro que regule de manera coherente la formación y evaluación en la FP» y que les han faltado los medios y recursos necesarios para garantizar el éxito de la nueva PF Dual. Por todo ello, «queremos manifestar nuestro malestar con toda esta situación y nos vemos en el deber de luchar por una enseñanza de formación profesional de calidad».

«Nos parece inaceptable el modo en que se toman las decisiones relevante que afectan al futuro de la Formación Profesional», exponen, a lo que añaden «falta de transparencia y diálogo que desprecia nuestra experiencia profesional».

Los sindicatos también han recibido las reclamaciones de los ocho Centros Integrados, que son muchas y urgentes, pero se agrupan en una: el necesario desarollo de un decreto de Centros Integrados de Formación Profesional.