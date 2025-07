Carta abierta de la Santina «feminista» al arzobispo de Oviedo

La carta íntegra

Querido Jesús Sanz, Arzobispo de Oviedo,

Te escribe estas líneas La Patrona: Covadonga. Últimamenta algunas han dado en apodarme la Santina antifascista de Queervadonga. Y precisamente aparezco para hacerte llegar una invitación muy especial.

Este fin de semana las compañeras de AMA Asturies organizan en Oviedo, a muy poca distancia del Arzobispado, su sexta Escuela de Pensamiento Feminista. Y el caso es que creo que te vendría realmente bien asistir.

Desde aquí arriba, siempre sigo con atención lo que ocurre en Asturies. Y llevo tiempo vigilándote. Me sorprendió mucho que te pusieses del lado de Rubiales. Contra la igualdad y contra una deportista que además obra milagros cada día que sale al campo. Y te confieso que me dolió realmente escucharte decir «no caben todos» en relación a las migrantes. ¿Dónde quedaron nuestros valores cristianos? No quiero ni hablar de tus negocios inmobiliarios. ¿Venta de viviendas valoradas en 12 millones de euros y desahucios a las monjas que las habitaban? Suena a asunto muy feo. La vivienda es un derecho y has de recordar que Jesucristo expulsó a los mercaderes del templo, hijo mío.

El caso es que está claro que necesitas urgentemente un reciclaje profesional. Por tu bien y por el de todo el mundo. Y esta escuela es tu mejor oportunidad.

Por eso, como patrona de Asturies, te mandato para acudir, completamente libre de prejuicios, a la Escuela de Pensamiento Feminista de AMA Asturies. No te preocupes. Me consta que defienden un feminismo para todo el mundo e, incluso a ti, sabrán acogerte.

Sinceramente libre,

La Santina antifascista de Queervadonga