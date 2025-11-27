Unas botas y restos óseos, los primeros hallazgos de víctimas del franquismo en la fosa de La Lloba, en Castrillón

Lucía López Pérez Castrillón Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:13 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

Unas botas y restos óseos de «al menos una persona» son los primeros hallazgos encontrados en la fosa común de La Lloba, en Castrillón.

Un mes después de que dieran inicio los trabajos en la parte inferior de la finca, y tras aumentar el área de trabajo, el grupo Arqueos de la Universidad de Oviedo encontró la semana pasada los primeros restos óseos a los que este jueves se añadieron «algunos huesos más».

«No podemos decir que hemos resuelto todo porque no hemos localizado todavía todos los restos que esperamos encontrar, pero sí hemos encontrado los primeros restos óseos de al menos una persona represaliada y mal enterrada en esta trinchera», explica Avelino Gutiérrez, director del grupo Arqueos, que este jueves han retomado los trabajos después de que el Ministerio Fiscal autorizara la continuación de las exhumaciones tras los primeros descubrimientos.

Pese a no ser todo lo que se esperaba, el descubrimiento de los primeros restos tiende un hilo de esperanza a las familias que este jueves se mostraban emocionadas al conocer los avances. Así es el caso de Delia Corral, quien cree tener a su abuelo, Melitón Corral, enterrado en la zona. «Mi abuelo era extremeño, hizo oposiciones para municipal y vino para Avilés en 1924. Estaba muy establecido, todo el mundo lo conocía». En 1937 se lo llevaron y su familia no volvió a saber de él.

«Esto para mí es algo muy importante. Es más, me pongo hasta nerviosa porque después de tantos años que lleguemos hasta aquí... Para mí era impensable», afirmaba esta tarde.

«Encontrar esto es haberlos encontrado a todos. Es recuperación de la memoria y saber qué pasó aquí, un asesinato masivo que se intentó ocultar y que ahora lo estamos recuperando», explica Dolores Menéndez, visiblemente emocionada.

Ella asegura que su abuelo, Virginio Menéndez, fue asesinado en La Lloba. «Era albañil, no era una persona ilustrada, pero se preocupaba por el conocimiento y por la lucha por los demás», señala.

Junto a las familias estuvo el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. «Podemos afirmar que están apareciendo restos en esta fosa y ese tiene que ser el mensaje que anime a estas familias que llevan décadas esperando conocer qué pasó con sus familiares», explicó.

El grupo se enfoca ahora en la zona superior de la finca donde se sospecha que se encuentren la mayoría de restos ya que en los sondeos que han llevado a cabo en otras zonas, pese a localizar la trinchera, «no salió ningún resto óseo más». Los primeros hallazgos ya son sinónimo de fe.

