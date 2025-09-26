Cirugía Plástica llega a su 50 aniversario como el servicio mejor valorado del HUCA

El servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) celebra este 26 de septiembre su 50 cumpleaños. De ahí la jornada ... organizada este viernes para hacer balance de los logros conseguidos en este medio siglo de actividad y abordar algunas de sus prestaciones más destacadas. El departamento que dirige el doctor Daniel Camporro llega a este aniversario siendo uno de los cuatro mejor valorados del país en su especialidad, según el Monitor de Reputación Sanitaria, en el que logra la nota más alta dentro de la cartera de servicios que ofrece el HUCA.

El equipo, compuesto por doce médicos especialistas y diez residentes en formación, realiza al año unas 1.500 intervenciones quirúrgicas con ingreso y 2.500 mediante cirugía mayor ambulatoria. Es, además, centro de referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud para cirugías del plexo braquial, zona del cuerpo donde confluyen los nervios que determinan la sensibilidad y movimiento de hombros, brazos y manos. Estas operaciones exigen un alto grado de especialización y el hospital asturiano realiza anualmente entre 35 y 40 procedimientos de este tipo a pacientes de todo el país.

El equipo liderado por el doctor Camporro se ocupa también de la atención de pacientes quemados; reconstrucciones en las extremidades, tanto inferiores como superiores; trasplantes funcionales musculares; artroscopias de muñeca; o cirugía de los nervios periféricos, como es el caso del plexo braquial. Colabora además estrechamente con la unidad de patología mamaria, con otorrrinolaringología, neurocirugía, cirugía torácica y traumatología, abarcando desde reconstrucciones de mama o cuero cabelludo a heridas abiertas por accidentes graves o defectos de la pared torácica.

Hitos más importantes

Entre sus hitos más importantes en estos 50 años de historia, se encuentra el primer reimplante en España de un dedo amputado, a cargo de la doctora Peña (1978); la primera reconstrucción del país de defecto faríngeo con colgajo libre de yeyuno, por parte del doctor Sánchez Lorenzo (1990); y el alotrasplante vascularizado de un brazo en un paciente con amputación bilateral (2012), en el que intervino todo el equipo.

En la jornada de aniversario intervinieron Daniel Camporro, Julián González Sarasúa, Susana Valerdiz, Marcos Gutiérrez, Clara Martín, Susana Carnero, Ángel Fueyo y Elena García. Arropando al equipo de Cirugía Plástica estuvieron también el director de Atención y Evaluación Sanitaria del Servicio de Saluld del Principado (Sespa), Óscr Veiras; la gerente del área sanitaria y del HUCA, Beatriz López; y su subdirectora, Josina Villanueva.