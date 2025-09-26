El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jornada en conmemoración del 50 aniversario de Cirugía Plástica.

Cirugía Plástica llega a su 50 aniversario como el servicio mejor valorado del HUCA

Este equipo de doce especialistas y diez residentes en formación, que se encuentra en la élite del país en esta especialidad, organizó una jornada para hacer balance de sus logros y actividad en el campo de la medicina funcional y reconstructiva

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:23

El servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) celebra este 26 de septiembre su 50 cumpleaños. De ahí la jornada ... organizada este viernes para hacer balance de los logros conseguidos en este medio siglo de actividad y abordar algunas de sus prestaciones más destacadas. El departamento que dirige el doctor Daniel Camporro llega a este aniversario siendo uno de los cuatro mejor valorados del país en su especialidad, según el Monitor de Reputación Sanitaria, en el que logra la nota más alta dentro de la cartera de servicios que ofrece el HUCA.

