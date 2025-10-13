Comienza la campaña contra la gripe en Asturias: ¿quién debe vacunarse? El Principado tiene preparadas 386.400 dosis para los grupos de población más vulnerables

Dos usuarias de una residencia de Oviedo son vacunadas el primer día de campaña.

Olga Esteban Gijón Lunes, 13 de octubre 2025, 11:28

Vacunarse contra la gripe no solo evita muertes, sino que aumenta la calidad de vida, dicen los expertos. La vacuna es, sin duda, el método más efectivo que existe. Por eso, el Gobierno de Asturias arranca, un año más, la campaña, que ya tuvo una fase previa la semana pasada en los establecimientos residenciales de mayores.

Oficialmente, la campaña arranca mañana con el propósito de proteger a la población de la gripe y sus posibles complicaciones. El llamamiento es claro: deben vacunarse todas las personas mayores de 60 años, quienes padezcan una enfermedad crónica y los empleados de servicios públicos esenciales. La campaña también alcanza a los bebés de 6 a 59 meses.

La gripe afecta a personas de cualquier edad, aunque generalmente con síntomas leves, explica la subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados del Sespa, Marta Huerta. Pero los grupos de población a los que va dirigida la campaña, esto es, los mayores de 60, las embarazadas, quienes sufren enfermedades crónicas o inmunodeprimidas «tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedad grave o complicaciones que pueden llevar a hospitalización o incluso al fallecimiento». De ahí la importancia de la vacunación, «con el objetivo de reforzar la protección de las personas más vulnerables».

La campaña dirigida a los grupos de población con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave asociada a la gripe se pone en marcha anualmente, desde 1987, mediante la aplicación gratuita y descentralizada de la vacuna en los centros de salud y consultorios del Servicio de Salud del Principado (Sespa) hasta el final de la temporada estacional.

Las personas interesadas podrán pedir cita para vacunarse en sus respectivos centros. El personal sanitario y otros profesionales para los que está indicada la vacunación la recibirán a través de sus centros de trabajo.

La campaña pretende reducir la incidencia de esta enfermedad y disminuir su gravedad y las complicaciones que puede originar. Para lograrlo, es preciso conseguir que se vacune un porcentaje significativo de la población, lo que genera protección y disminuye la circulación del virus.

La Consejería de Salud dispone de cuatro tipos de vacunas, todas ellas tetravalentes, que son las que mejor se ajustan a las diferentes necesidades de la población diana. Hacen frente a cuatro cepas del virus siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la Campaña 2025/2026.

En total, el Servicio de Salud dispone de 386.400 dosis, que suponen una inversión de 4,7 millones.

La vacunación está indicada especialmente para los siguientes grupos de personas:

-Quienes hayan cumplido 60 años o más.

-Personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y otras instituciones con estancias prolongadas.

-Menores de 60 años con condiciones de riesgo como diabetes, obesidad mórbida, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas, renales, respiratorias o neuromusculares, pacientes con cáncer o inmunosuprimidos y con trastornos en la función cognitiva.

-Embarazadas, personas que proporcionan cuidados domiciliarios y convivientes con personas que presentan condiciones de riesgo.

Otro de los objetivos de la campaña es reducir el impacto de los virus y mantener los servicios esenciales. En este caso, los grupos indicados son los siguientes:

-Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados.

-Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, bomberos y servicios de protección civil.

Además, se recomienda la vacunación a:

-Población infantil de 6 a 59 meses. En este caso, explica Marta Huerta, la vacunación responde al elevado número de visitas médicas, ingresos hospitalarios, consumo de antibióticos y graves complicaciones que la enfermedad les puede causar, incluyendo problemas respiratorios.

-Personas que presentan un mayor riesgo de complicaciones derivadas, como las fumadoras.

-Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios.

-Personal de guarderías y centros de educación infantil.

-Personas con exposición laboral directa a aves, ganado porcino o mustélidos.

Vacunación frente a la covid

En paralelo a la campaña de la gripe, Salud invitará a vacunarse frente a la covid a aquellas personas que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones o cuadros graves en el caso de padecer esta infección:

-Mayores de 70 años.

-Personas con especial vulnerabilidad: inmunosuprimidas (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes y CAR-T).

-Personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas.

-Todas las embarazadas.

-Personas a partir de 12 años de edad pertenecientes a grupos de riesgo, como pueden ser inmunosupresión grave, cáncer, diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedades crónicas hepáticas, cardiovasculares, neurológicas, neuromusculares, hematológicas, respiratorias o trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva, entre otras.