Carlos Martínez Rey.

El comisario Carlos Martínez Rey, nuevo jefe de la Brigada de la Policía Judicial de la Jefatura de la Policía Nacional de Asturias

Asume el nuevo cargo procedente de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, donde ejerció como Jefe Regional de Operaciones

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:14

El Comisario Carlos Martínez Rey es desde esta semana el nuevo jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Asturias. Llega procedente de Cantabria, donde ejercía como Jefe Regional de Operaciones, y sustituye al comisario Manuel Díaz Faes, que ocupa ese mismo cargo en la Jefatura de Asturias.

Martínez Rey es licenciado en Criminología, además de Master en Ciencias de la Seguridad y de la Criminología, e ingresó en la escala ejecutiva de la Policía Nacional en septiembre de 1995, siendo su primer destino la Jefatura Superior del País Vasco, donde prestó servicios en los Grupos de Información.

Entre 2000 y 2006 ejerció su labor como piloto y jefe de la Base periférica de medios aéreos de la Jefatura Superior del País Vasco. Posteriormente ocupó diversos puestos de responsabilidad en las comisarías locales de Langreo y Avilés.

En 2013, ascendió a la categoría de inspector jefe y fue destinado a la Comisaría Local de Irún, pasando posteriormente a ejercer la jefatura de las comisarías locales de Luarca y Langreo. Los dos últimos años estuvo destinado como JERO en Cantabria.

