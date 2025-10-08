El conductor pillado a 237 kilómetros por hora en la A-8 batió el desafortunado récord de velocidad máxima registrada en Asturias El vecino de Tineo de 62 años conducía un Mercedes Benz SL | A nivel nacional la DGT detectó en 2024 a un Porsche circulando por Valencia a 238

El vecino de Tineo de 62 años que fue interceptado por la Guardia Civil cuando circulaba a 237 kilómetros por hora por la autovía del Cantábrico ha batido el muy desafortunado y peligroso récord de velocidad máxima detectada en Asturias. No hay registros con una cifra similar con anterioridad en la región.

Conducía un Mercedes Benz SL cuando fue detectado en un punto de verificación de velocidad en la A-8, a la altura de El Franco, la noche del pasado sábado 11 de octubre. Superaba en 117 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en autovías. A nivel nacional, la Dirección General de Tráfico (DGT) registró el año pasado en Valencia la velocidad máxima de un Porsche Cayenne que circulaba a 238 kilómetros por hora, uno más que el vecino de Tineo, que afronta ahora una condena de prisión de entre tres y seis meses de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor por un periodo que podría alcanzar los cuatro años. Está considerado autor de un delito contra la seguridad vial y deberá volver a comparecer en el juzgado de instrucción de Castropol en calidad de investigado.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias recuerdan que «circular a 237 kilómetros por hora durante la noche constituye un riesgo extremo para la seguridad vial. Esta combinación de factores multiplica la probabilidad de sufrir un siniestro, debido al aumento de la distancia de reacción y de frenado, y dificulta que otros conductores puedan anticipar las maniobras».

