Clientes de un bar de Oviedo fumando en la terraza

Salud defiende las restricciones al tabaco y responde a Otea: «No va a significar un problema»

Concepción Saavedra considera, frente al rechazo de la Asociación de Pediatría, que introducir la cultura sidrera en el currículo escolar y «formar a los niños y niñas en que el consumo de alcohol no es bueno» es compatible

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:11

La consejera de Salud asegura «entender perfectamente la reacción y opiniones» de los hosteleros ante la propuesta de ley antitabaco aprobada este martes por ... el Consejo de Ministros. Pero su lectura de las restricciones enmarcadas en este polémico documento no puede ser más distinta y, a pesar del aluvión de críticas, Concepción Saavedra considera las nuevas prohibiciones que se avecinan como «un avance en la prevención y mejora de la salud de los asturianos».

