Salud defiende las restricciones al tabaco y responde a Otea: «No va a significar un problema»

La consejera de Salud asegura «entender perfectamente la reacción y opiniones» de los hosteleros ante la propuesta de ley antitabaco aprobada este martes por ... el Consejo de Ministros. Pero su lectura de las restricciones enmarcadas en este polémico documento no puede ser más distinta y, a pesar del aluvión de críticas, Concepción Saavedra considera las nuevas prohibiciones que se avecinan como «un avance en la prevención y mejora de la salud de los asturianos».

El anteproyecto de ley amplía la prohibición de fumar a las terrazas, entorno de colegios, campus universitarios y paradas de autobús. Y no sólo se veta el tabaco convencional, sino también los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. «Un despropósito», sostiene la patronal de la hostelería (Otea). «Yo creo que no va a significar un problema para ellos. Ya vivimos momentos similares durante la pandemia de la covid 19, en los que no se podía fumar en las terrazas y no supuso un problema», trató de rebajar la tensión Saavedra, que, como cabe esperar de una consejera de Salud que además es médica, se mostraba ayer «a favor de cualquier medida que se mejore la salud de los asturianos, en este caso, disminuyendo los espacios donde se puede fumar».

Una medida que «es muy importante», si se tiene en cuenta que «somos la comunidad con más patología cardiovascular», recordó. De ahí que «haya que incidir muchísimo en los hábitos de vida saludable y, dentro de ellos, está el dejar de fumar», expuso la consejera, que ayer también salía al paso del rechazo mostrado por la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria contra la decisión del Principado de introducir la cultura sidrera en el currículo escolar. Esta organización médica entiende que «banalizar el consumo de alcohol entre los menores tiene riesgos» y pide «coherencia».

Sobre la advertencia de los pediatras, «opino que hay que incidir y estar dentro de los colegios trabajando en lo que es la promoción de hábitos de vida saludable. Por tanto, hay que estar con los profesores y con los niños y niñas para explicarles con claridad que el alcohol no es bueno y no debe consumirse», señaló Concepción Saavedra. «Independientemente de eso, estamos hablando de la cultura sidrera, que es Patrimonio de la Humanidad», prosiguió la consejera, y su enseñanza, «tiene que ir al mismo tiempo que una formación clara de que el consumo de alcohol no es bueno y, por tanto, debe evitarse».