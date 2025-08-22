La consejera de Salud, a la Plataforma de Médicos: «Nunca me he negado a recibir a nadie» Saavedra alega problemas de agenda para no reunirse ahora con el colectivo, que le reprocha «falta de interés» por sus reivindicaciones laborales y anuncia posibles movilizaciones para denunciar sus condiciones de trabajo

Miriam Suárez Gijón Viernes, 22 de agosto 2025, 19:23 Comenta Compartir

A la Consejería de Salud le ha surgido en pleno verano un conflicto laboral que va camino de desembocar en movilizaciones. Todo a cuenta de la reunión que la nueva Plataforma de Médicos del Servicio de Salud del Principado (Sespa) solicitó a la máxima responsable de la sanidad pública asturiana. Dicha reunión no será posible, al menos de momento, y el colectivo profesional se lo ha tomado como «una falta de interés institucional» por sus problemas laborales.

El malestar por la respuesta que Salud ha dado a su solicitud es de tal calibre que ya hay prevista una asamblea para decidir posibles movilizaciones. A falta de interlocución directa con la consejera, Concepción Saavedra, la Plataforma de Médicos pretende dar así visibilidad a «las malas condiciones laborales que sufrimos», con jornadas y horarios que «rozan la explotación». La propia Saavedra salía ayer al paso de esta polémica durante una visita a las instalaciones de la Cocina Económica en Gijón.

«Yo en ningún momento me he negado a recibir a nadie», aseguró la consejera para tratar de rebajar la tensión. «Ellos pidieron una cita y, debido a la agenda que tenemos, como estamos hablando de un tema asistencial y organizativo, pensamos que era una buena opción que empezaran reuniéndose con el Servicio de Salud para que les puedan contar su problemática», siguió explicando.

Pero esta opción no convence a los integrantes de la Plataforma, que quieren sentarse cara a cara con la titular de la Consejería de Salud y se han tomado como un desaire la derivación al gerente del Sespa. «Somos una organización , aqui no hay Consejería y Servicio de Salud. Aquí estamos la organización sanitaria y, vayan donde vayan, van a ser escuchados. Y, por supuesto que la Consejería va a saber cuáles son sus planteamientos», incidió Saavedra con ánimo conciliador.

Pero los ánimos están muy caldeados entre los médicos que se han constituido en plataforma, precisamente, para negociar mejoras en sus condiciones laborales «sin intermediarios» ni sindicales ni políticos. Esta organización profesional echaba a andar el mes pasado, después de secundar la huelga convocada a nivel nacional contra la actual reforma del Estatuto Marco, que regula las condiciones de trabajo en el Sistema Nacional de Salud. Y el 30 de julio llevaban a cabo su primera concentración ante los hospitales y centros de salud de la red pública asturiana.