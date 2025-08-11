El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Sánchez junto a su oncólogo, el Doctor Alfredo Castillo. Instagram

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, recibe el alta oncológica

El consejero ha publicado la buena noticia en sus redes sociales, donde ha agradecido su labor a los profesionales sanitarios

E. C.

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:40

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha recibido el alta oncológica después de siete meses de tratamiento. «Hoy cierro una etapa más después del importante e inesperado susto de principios de año. Respiro aliviado yo, respira aliviada mi familia y también las personas a las que les importo», ha explicado en sus redes sociales.

Sánchez ha aprovechado para agradecer su labor a los profesionales sanitarios y especialmente a su oncólogo, el Doctor Alfredo Castillo: «Él representa no sólo la calidad médica, sino la calidad humana del personal sociosanitario que tenemos en Asturias».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Real Avilés destituye a Javi Rozada
  2. 2 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  3. 3 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  4. 4 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  5. 5 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  6. 6 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  7. 7 Herida una mujer de 53 años al ser golpeada por una moto en un paso de peatones en Gijón
  8. 8 Cambios en la Noche de los Fuegos en Gijón: no habrá nuevos puntos de lanzamiento y solo se tirarán desde el Cerro
  9. 9

    El Principado aprueba un convenio para que las mutuas gestionen bajas y contener así el absentismo
  10. 10 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, recibe el alta oncológica

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, recibe el alta oncológica