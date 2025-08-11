El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, recibe el alta oncológica El consejero ha publicado la buena noticia en sus redes sociales, donde ha agradecido su labor a los profesionales sanitarios

E. C. Lunes, 11 de agosto 2025, 23:40

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha recibido el alta oncológica después de siete meses de tratamiento. «Hoy cierro una etapa más después del importante e inesperado susto de principios de año. Respiro aliviado yo, respira aliviada mi familia y también las personas a las que les importo», ha explicado en sus redes sociales.

Sánchez ha aprovechado para agradecer su labor a los profesionales sanitarios y especialmente a su oncólogo, el Doctor Alfredo Castillo: «Él representa no sólo la calidad médica, sino la calidad humana del personal sociosanitario que tenemos en Asturias».