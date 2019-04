El Consejo de Ministros autoriza el tercer carril de la 'Y' por 23,3 millones Gráfico Se creará un tramo de 3,8 kilómetros entre los enlaces de Lugones y Matalablima por el que se circulará a 100 kilómetros hora como máximo MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 13 abril 2019, 04:31

El tercer carril de la autopista 'Y', entre los enlaces de Lugones y Matalablima, ha dado un nuevo paso para llegar a ser una realidad en breve. El Consejo de Ministros autorizó ayer que se licite el contrato para ejecutar la actuación denominada 'Ampliación a tercer carril y remodelación de enlaces en la A-66, tramo: enlace de Lugones-enlace de Matalablima'. Abarca una longitud de 3,8 kilómetros, en la que se invertirán 23.268.490,65 euros.

Según detalla el Ministerio de Fomento, las actuaciones consistirán en la ampliación de las calzadas entre los mencionados enlaces mediante la construcción de un tercer carril ocupando parte de la mediana. Asimismo, se acometerá la remodelación de los enlaces de Lugones, Paredes y Matalablima, en los que se incorporarán vías colectoras y carriles de trenzado que incrementarán el nivel de servicio del tramo, aumentando la capacidad y mejorando la fluidez y seguridad vial para los más de 54.000 vehículos que lo transitan a diario.

En realidad, han pasado catorce años desde que se dieron los primeros pasos de este proyecto, ya que en 2005 se aprobó la primera orden de estudio de la actuación. Entonces se calculó que la actuación supondría una inversión de 20,5 millones de euros. Fue en mayo de 2017 cuando el ministerio contrató un servicio de consultoría para ultimar el proyecto y los ingenieros tuvieron que aplicar un alza del coste del proyecto del 25,8%.

Además, hay que recordar que el tramo ahora aprobado no es más que la primera fase de un proyecto más completo y que incluye otros dos tramos, como son los que unen Lloreda y Tamón y, también, Serín y Lugones. En noviembre de 2017, el entonces ministro, Íñigo de la Serna, llegó a aprobar una orden de estudio de los trabajos necesarios para ambos tramos, con un presupuesto de unos 95,4 millones y la opción de captar fondos europeos. Pero el anteproyecto no salió a licitación, si bien no es un asunto descartado.

El tramo que conectará con la capital del Principado tuvo que solventar algunos problemas con los terrenos a expropiar, ya que, aunque el nuevo carril que se añadirá a cada calzada discurrirá por la actual mediana (separadas por un muro de hormigón), había afecciones a los márgenes de la vía. La gran mayoría eran servidumbres de la propia autopista, pero también había dos parcelas privadas que hubo que expropiar.

La aprobación del expediente de información pública del proyecto de trazado de esta actuación tuvo lugar en diciembre pasado y fue necesario consultar con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sobre posibles afecciones a ríos y culminar los proyectos de reposición de los servicios que se puedan ver alterados con las obras.

El proyecto para construir el tercer carril fue elaborado por la UTE integrada por LCA, S. L., y LRA Infraestructuras Consulting. Su objetivo no era solo ampliar el vial a un tercer carril, sino también remodelar los tres enlaces incluidos en el tramo y cinco estructuras viarias. Una de las características de este tramo es que se prevé que la velocidad máxima quede establecida en cien kilómetros por hora.

El ruido

Otro objetivo marcado con esta actuación es reducir el ruido que genera el tráfico en las viviendas limítrofes debido a que el firme de la autopista 'Y' está construido a base de losas de hormigón armado con la superficie raspada con estrías. Aunque de esa manera se incrementa la adherencia de los vehículos y se reducen los costes de mantenimiento, el precio a pagar es una importante contaminación acústica. Para mitigar esta situación se han propuesto dos posibilidades: por un lado estaría la instalación en ambos márgenes de pantallas de al menos 2,5 metros de altura, mientras que la segunda opción consiste en extender una capa de aglomerado en toda la calzada. No obstante, el compromiso del Ministerio de Fomento es elegir la opción adecuada en el momento de la redacción del proyecto.

Otro asunto que habrá que determinar es el uso que se le dé al tercer carril. Parece que gana fuerza que sea para el uso del transporte público, como un carril-bus, o destinado a los vehículos de alta ocupación (VAO). Así se desprende de las conclusiones a las que se está llegando en materia de movilidad dentro de la comisión que trabaja para desarrollar el área metropolitana de Asturias. De todas formas, sea cual sea la solución que se alcance, deberá de ser consensuada con el Ministerio de Fomento, que es el titular de la vía, y con la Dirección General de Tráfico.