El coronel Juan Luis González se dirige a todos los participantes en la comida, en el Centro Asturiano de Oviedo. Mario Rojas

El coronel Juan Luis González se despide con los deberes hechos

Representantes de la sociedad asturiana se reunieron para homenajear a quien ha sido delegado de Defensa los últimos seis años

Olga Esteban

Olga Esteban

Oviedo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:45

Abrumado y satisfecho. Con un «muchas gracias y ¡viva España!». Con la tranquilidad de haber alcanzado «casi todos los objetivos». Con la 'ventaja' de haber trabajado en una comunidad «'facilona'» para las Fuerzas Armadas, a las que quiere y en la que hay «un nivel de captación elevado». Así se despidió ayer el coronel Juan Luis González Martín (Zamora, 1966), quien ha sido delegado de Defensa durante los últimos seis años, de la sociedad asturiana, representada por 70 nombres propios que se dieron cita en la comida organizada en el Centro Asturiano de Oviedo.

Dejó oficialmente el cargo hace unos pocos días y, de la mano del comandante Jesús Pina, de la Delegación de Defensa, se organizó esta despedida que no será la única, porque son muchos los que quieren agradecer la labor de González y ayer no pudieron acompañarle. Sí lo hicieron el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; su vicepresidenta, Celia Fernández; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro; Delia Losa, exdelegada del Gobierno; Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Ignacio Cuesta, teniente de alcalde de Oviedo; José Luis Álvarez Almeida, de OTEA; otras autoridades civiles y militares y representantes de entidades sociales, culturales, empresariales... En palabras del propio homenajeado, todos ellos «amigos y reflejo de lo más selecto de la sociedad asturiana».

Una sociedad que el ya exdelegado de Defensa ha tratado de acercar aún más a las Fuerzas Armadas, «y a la vista está en esta comida que hemos sabido llegar a la mayoría de los ámbitos de la sociedad asturiana», explicaba a EL COMERCIO momentos antes de la comida. Una sociedad a la que ha tratado de transmitir la historia de las Fuerzas Armadas, que «es la de España», y sus valores, con un momento álgido: la celebración en Oviedo del Día de las Fuerzas Armadas, uno de los más multitudinarios de los últimos años.

Una sociedad a la que, admite el concejal, también «hemos pedido mucho y nunca nos habéis fallado». Una sociedad en la que «he tenido la suerte», admitía, de ver el resurgir de la industria de defensa, en la que Asturias, defiende, «tiene un gran potencial» gracias a cuestiones como su «gen emprendedor» y su experiencia en la industria del metal, además del apoyo del Gobierno asturiano.

A todos, a amigos, compañeros, subordinados y sociedad en general agradeció haber hecho «fácil el trabajo». Ellos respondieron con abrazos y algunos regalos. También para su esposa. Ahora toca abrir nuevas etapas.

