Mercedes Cruzado con su sustituto al frente de COAG, David Pérez. Mario Rojas

Daviz Pérez inicia la nueva era de COAG Asturias

El nuevo secretario de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y de Ganaderos mantiene en su ejecutiva a su antecesora, Mercedes Cruzado

Chelo Tuya

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:19

El XI Congreso de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) quedará para la historia de la entidad. En la reunión se puso fin a los 16 años de mandato de la que ha sido su secretaria general, ... Mercedes Cruzado, que ha cedido el puesto a David Pérez, decisión que respaldaron todos los participantes en la reunión celebrada en Llanera.

