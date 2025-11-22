Daviz Pérez inicia la nueva era de COAG Asturias

El XI Congreso de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) quedará para la historia de la entidad. En la reunión se puso fin a los 16 años de mandato de la que ha sido su secretaria general, ... Mercedes Cruzado, que ha cedido el puesto a David Pérez, decisión que respaldaron todos los participantes en la reunión celebrada en Llanera.

Bajo el título 'Alimentando el Futuro', COAG puso al frente a un ganadero de Mieres, titular de una explotación de vacuno de carne de orientación ecológica y agricultor profesional. Además de su actividad ganadera es uno de los pocos elaboradores del queso de Urbiés, en el concejo de Mieres «contribuyendo de forma activa a preservar esta tradición local de la que apenas existen productores», explica la entidad en una nota de prensa. El nuevo secretario general es, además, el representante de los ganaderos de Mieres en el Puerto de Pinos, «donde desarrolla una gran labor como responsable de la Junta Ganadera de Mieres».

En su primer discurso como secretario general, afirmó que la decisión de los socios «es una gran responsabilidad y espero estar a la altura del cargo al que accedo a hoy». No obstante, se mostró «tranquilo porque cuento con el apoyo de la Comisión Ejecutiva que ha sido elegida hoy conmigo y con el Servicio Técnico de la Organización». Una ejecutiva en la que «por primera vez hay más mujeres que hombres» y en la que, además, «hemos conseguido representar tanto a productores de vacuno de carne, de vacuno de leche, equino, miel y fabes».

En la nueva ejecutiva, un nombre propio sobresale, el de Mercedes Cruzado, que continúa colaborando como ganadera de vacuno de carne de Grandas de Salime. Con ella están Margarita Fernández García, ganadera de vacuno de carne de Valdés; Liborio Blanco Gayo, ganadero de vacuno de carne, leche y asturcón; Francisco Pérez-Puchal Osoro, productor de faba asturiana de Las Regueras; Isaac Suárez Arbesú, ganadero de vacuno de carne de Las Regueras; Isabe Pereiras Fernández, ganadera de vacuno de carne de Pesoz; Noelia Barro Vega, ganadera de vacuno de carne de Cangas del Narcea, y Verónica Escorial Sánchez, apicultora.

Para conocer a la nueva ejecutiva, en el XI Congreso de COAG estuvieron presentes la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria del Principado, Rocío Huerta, así como los diputados Alba Álvarez (PSOE), y Luis Venta Cueli (PP), así como la secretaria de Organización de IU, María José Miranda y los concejales de Mieres, Luis Ángel Vázquez Maseda (IU), y de Llanera, Marisa Menéndez (Vox). En la clausura del congreso participó, también, participado Andoni García, responsable de Organización y miembro de la Ejecutiva de COAG a nivel nacional.