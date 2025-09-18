El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varios vehículos parados en el peaje de la autopista del Huerna, principal vía de comunicación entre Asturias y la meseta.

La decisión de mantener el peaje hasta 2050 permitirá a Aucalsa recaudar 1.905 millones más

La empresa concesionaria ingresa con esta tasa unos 130.000 euros al día; 47,8 millones en el último ejercicio

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:46

La respuesta del Gobierno central al ultimátum de Bruselas sobre el peaje del Huerna, defendiendo que la concesión prorrogada hasta 2050 es legal pese a ... que la Comisión Europea la considera una «modificación sustancial» que debió licitarse, ha supuesto un fuerte varapalo para la sociedad asturiana. El Ministerio de Transportes no quiere dar el brazo a torcer pese al requerimiento de Bruselas ya que sostiene que las decisiones adoptadas bajo el Gobierno de Aznar, muy criticadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, contaban con informes jurídicos favorables y que, en caso de rescate, debería compensarse a la empresa concesionaria.

