Daniel Ripa, en el peaje del Huerna.

Llamada a la movilización social y política para pedir la supresión del peaje

La Cámara de Comercio de Oviedo y Cesintra plantean crear una plataforma. El exdiputado de Podemos Daniel Ripa insta a la ciudadanía a salir a la calle el 18 de octubre

Ana Moriyón
Daniel Fernández

Ana Moriyón y Daniel Fernández

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:45

Pocas cosas logran un grado de unanimidad tan elevado como el peaje del Huerna. No hay partido político, organización empresarial, sindicato, entidad social o ciudadana ... que no exija la supresión de ese impuesto añadido que los asturianos deben pagar para acceder a la Meseta, como es el peaje del Huerna en la AP-66. Por eso, el jarro de agua fría que ha supuesto saber que el Gobierno central no está por la labor de rescatarlo ha provocado las primeras llamadas a la movilización política y social.

