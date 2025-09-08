Misa en Covadonga, sidra en Nava y laureles en Oviedo

Ana Moriyón Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Misa del Día de Covadonga en la basílica del Santuario, fiesta con sabor a sidra en Nava y honores en Oviedo. Asturias se vuelca hoy en su día grande con un amplio programa en el que se combina religión, tradición y reconocimientos institucionales.

La jornada comenzará al mediodía con la misa solemne en Covadonga, oficiada por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. Al mismo tiempo, Nava pondrá el broche final a la programación festiva que, desde el viernes, ha llenado de asturianía los concejos de la Comarca de la Sidra, convirtiéndose en epicentro del Día de Asturias en una edición con sabor especial por estar dedicada a la sidra, después de que en diciembre de 2024 la UNESCO reconociera la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La localidad abrirá sus puertas al público con entrada gratuita al Museo de la Sidra mientras que las calles se llenarán de ambiente gracias al tren sidrero, el mercado tradicional y los juegos populares. La Buena Cofradía de los Siceratores mostrará el arte del escanciado en los alrededores del museo y la música pondrá su acento festivo a través del pasacalles de la Banda de Gaites Llariegu, el encuentro de coros de la Comarca de la Sidra en la iglesia de San Bartolomé (13.15 horas) y el concierto sesión vermú de Querida Margot en la plaza Manuel Uría (14 horas). Ya por la tarde, el museo será escenario de la tradicional preba de sidra con José Norniella (16.30 horas), a la que seguirá la actuación de la orquesta Tekila (17 horas). El broche llegará desde el aire, con el vuelo cautivo de un globo aerostático (18 horas) en el campo de fútbol de Nava.

Una jornada que se completa a las 18.30 horas, ya en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, con la entrega de las Medallas de Asturias y las distinciones honoríficas de Hijos Adoptivos e Hijos Predilectos