Críticas al presidente por un «discurso decepcionante que pasó de puntillas sobre los problemas» de Asturias

«Es el peor discurso que ha hecho como presidente». Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, calificó así el discurso inicial que ha pronunciado el presidente del Principado, Adrián Barbón ... , en el inicio del Debate de Orientación Política.

Queipo, muy crítico con la intervención de Barbón, ha asegurado que «está absolutamente vacío de ideas» y que «se ha limitado a pasar de puntillas sobre los temas importantes para la región». «Creo que ha desaprovechado la oportunidad de exponer el proyecto que pueda tener para Asturias, y me temo que ya no lo tiene», ha manifestado.

El líder 'popular' ha considerado que el actual Gobierno del Principado «se está quedando absolutamente seco» y está «dando sus últimos pasos», aunque ha matizado que le preocupa que quede «un año y pico de legislatura», ya que lo que debe hacer el Ejecutivo es trabajar.

En sus declaraciones, Queipo ha destacado que esperaba que este debate fuera «la posibilidad de confrontar proyectos», pero ha lamentado que «al otro lado no hay proyecto alguno», en referencia a Barbón.

«Mañana me invitaré a exponer el proyecto del Partido Popular frente a un gobierno que ha demostrado hoy su falta de rumbo», ha añadido.

El presidente del PP de Asturias ha calificado el discurso como «profundamente decepcionante» y ha mostrado su preocupación por lo que considera una falta de dirección en el actual Gobierno autonómico.

A preguntas de los periodistas sobre las palabras de Barbón relativas al peaje del Huerna, Queipo ha pedido a los socialistas que «aclaren sus postura interna». Desde el PP son partidarios de la eliminación del pago en la autopista que conecta Asturias con León. Considera que el peaje supone un «agravio» para los asturianos y una «injusticia» que están pagando cada vez que pasan por esa vía.

«Movilización social y política»

Por su parte el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha pedido al presidente asturiano que «alce la voz» contra el argumento de la delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra, para defender el mantenimiento del peaje del Huerna.

Al término de la primera sesión del Debate de Orientación Política General celebrado en la Junta General del Principado de Asturias, Vegas ha mostrado su «inquietud» por las declaraciones de Adriana Lastra en una entrevista a EL COMERCIO, en la que afirmó que no se puede anular la prórroga «simplemente por razones políticas».

«En derecho administrativo lo que rige es la presunción de validez y lo que tenemos que defender como Gobierno es la validez jurídica de las actuaciones que se adoptaron en ese momento. Por tanto, el Gobierno tiene que respetar y, en este caso, defender ese acto aunque no lo comparta», dijo Lastra.

Ante estas declaraciones, Xabel Vegas entiende que Barbón debe «alzar la voz frente a esos argumentos que nos parecen absolutamente improcedentes en este momento, desde el momento en el que la Comisión Europea ha declarado que esa prórroga de la concesión fue ilegal».

Vegas ha pedido a Barbón que lidere «una movilización social y política» contra el peaje, que es «un impuesto regresivo para los asturianos».

El portavoz de IU-Convocatoria de Asturias ha señalado que «el discurso de Barbón se ha caracterizado por un tono reformista propio de un gobierno progresista, pero con importantes carencias».

Vegas ha mostrado su preocupación por la falta de impulso en políticas de medio rural, declarando que «llevamos mucho tiempo exigiendo un gran pacto por el medio rural que creemos imprescindible» tras unas elecciones que han mostrado «un cierto giro hacia la derecha del sector agroganadero».

Además, ha reclamado una defensa más decidida de los servicios públicos, criticando especialmente la posible llegada de empresas privadas a sectores como la sanidad y la educación. «Ponerle una alfombra roja a Quirón en Gijón es atentar contra la sanidad pública asturiana», ha manifestado.

«De puntillas» sobre los problemas

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto de la Junta General, Adrián Pumares, ha calificado el discurso de «claramente decepcionante» y ha asegurado que con él demuestra que «estamos ante un gobierno que ya da señales claras de agotamiento».

Pumares ha criticado que Barbón se limitara a recuperar compromisos pendientes desde 2019, como la ley LGTBI o la de salud mental, y que pasara «de puntillas» por problemas graves como las listas de espera, la dependencia, la discapacidad o la falta de medidas reales para el medio rural y la prevención de incendios.

En la intervención que realizará mañana Pumares, ha avanzado que ofrecerá «una alternativa a un gobierno que no ha hecho absolutamente ningún anuncio» durante el debate.

«Falta de respeto» a los asturianos

Críticas también desde Vox al discurso del presidente asturiano. Su presidenta en Asturias, Carolina López, le ha reprochado que haya lanzado un mensaje «triunfalista» que está «alejado de la realidad de los asturianos».

«Hemos tenido que soportar todo el tiempo que ha hablado el presidente, que básicamente se ha llegado a enamorar de su voz», ha señalado López, quien ha tachado su intervención de «falta de respeto» a los asturianos.

López ha advertido de la situación de Asturias, destacando la pérdida de población joven y el abandono del medio rural. «En Asturias, cada vez perdemos más jóvenes por falta de oportunidades laborales en su tierra», ha manifestado, subrayando los problemas que el campo lleva denunciando «desde hace muchísimos años».

La líder de Vox ha criticado la gestión de Barbón, asegurando que la región está en «decadencia absoluta». «Vemos que cada vez queda menos industria, menos autónomos», ha declarado, cuestionando el mensaje «triunfalista» del presidente autonómico sobre las supuestas inversiones y oportunidades.

Ha acusado al presidente de presentarse ante el Parlamento con un mensaje de que «todo es fenomenal» cuando «la realidad es muy distinta». «Asturias no merece un presidente que nunca haga una autocrítica de su nefasta gestión», ha subrayado López.

Finalmente, ha reclamado un presidente que «realmente vele por los intereses reales de los asturianos» y «se deje de tanto maquillaje político y demagogia» de la que, según ha dicho, los ciudadanos están «cansados de soportar».

«Decepcionante»

Por último, la diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha calificado este martes de «decepcionante» el discurso del presidente del Principado y ha lamentado que se trató de una intervención «de la que esperábamos verdaderamente más».

Tomé ha centrado parte de su crítica en el anuncio del Gobierno asturiano sobre el peaje del Huerna, al considerar «sorprendente» que ahora el Ejecutivo diga que va a solicitar su supresión ante la Comisión Europea. «Nos preguntamos dónde estuvieron todos estos años, cuando nosotras ya estábamos exigiendo esa supresión e incluso interpusimos una denuncia que derivó en la actual resolución europea», ha manifestado.

Para la parlamentaria, esta posición del Gobierno supone «una tomadura de pelo» y responde a una «carrera entre el Partido Popular y el PSOE por apuntarse el tanto» de haber conseguido la supresión del peaje. «Ni los unos ni los otros lo han hecho», ha asegurado, al tiempo que ha anunciado que su grupo apostará por movilizar socialmente a la ciudadanía para que se exija desde la calle la eliminación efectiva del peaje.

En su intervención, Tomé también ha criticado la falta de medidas concretas sobre el medio rural y ha afeado a Barbón que «entrara directamente en la disputa electoral por el voto rural entre PP y Vox».

Respecto al anuncio del presidente sobre un Fondo de Consolidación Empresarial, Tomé ha recordado que se trata de «una promesa ya realizada en la negociación presupuestaria del año anterior» con su grupo parlamentario, y ha cuestionado que se presente ahora como novedad. «Esperamos que, de una vez por todas, se haga realidad ese fondo, pero con garantías de permanencia en el territorio y garantías laborales para las personas trabajadoras, porque si no, no tiene ningún sentido», ha afirmado.

En relación al accidente mortal en la mina de Cerredo, la diputada ha mostrado su rechazo al enfoque de Barbón al mencionarlo en el arranque de su intervención. «No es el caso Blue Solving, es el caso de un accidente mortal en una mina asturiana que hay que esclarecer», ha subrayado. En ese sentido, ha acusado al presidente de intentar «blanquear la posible responsabilidad que el Gobierno de Asturias pueda tener, que la tiene, seguro, en este accidente».