División en IU de Asturias por la negativa a apoyar la comisión de investigación del accidente de Cerredo

La posición adoptada por Izquierda Unida respecto a la comisión de investigación por el accidente en la mina de Cerredo no es unánime en la ... coalición. Ya han mostrado su disconformidad agrupaciones locales de Degaña y Ribera de Arriba. Esta última hizo pública este lunes una carta remitida al coordinador general de la coalición, Ovidio Zapico, en la que muestra su «malestar» ante la decisión adoptada por la Comisión Colegiada de la coalición de no solicitar o apoyar la comisión de investigación de la tragedia de Cerredo. «IU siempre está de la parte de los trabajadores, por lo que no entendemos la decisión», exponen en su carta.

IU de Ribera de Arriba recuerda una frase pronunciada en su momento por Ovidio Zapico, en la que decía que «nuestra presencia en el Gobierno no es para cerrar filas, sino para abrir todas las puertas». Sin embargo, consideran que ante las últimas decisiones «se dejan algunas puertas cerradas. No nos sirve decir que dicha comisión es favorecer a la derecha. No señor, es para favorecer una investigación, aclarar lo sucedido y, sobre todo, por respeto a los fallecidos y sus familias. Seamos Izquierda Unida y nos convirtamos en fieles sirvientes del equipo de gobierno socialista».

Por ello, piden a Zapico que «rectifique» su negativa a apoyar la comisión «por la memoria de los cinco mineros fallecidos. Desde luego que esta agrupación no apoyará esa negativa. No vamos a dejar de ser fieles a nuestras siglas y defender lo indefendible por mucho que sea desde nuestro partido», afirman. Esta carta se suma al comunicado hecho público por la agrupación de IU en Degaña este fin de semana en términos similares.

Desde la dirección de IU de Asturias no se ha entrado a valorar estas críticas. «Máximo respeto», afirmaron. En este sentido, recuerdan que la decisión de no apoyar la comisión fue la apoyada de forma mayoritaria por la Comisión Colegiada, celebrada el pasado martes, e insisten en que «ahora los ritmos de una investigación no pueden ser los de una oposición política interesada en que el Gobierno caiga. Los ritmos tienen que ser los de la verdad y la justicia y seremos muy firmes en los ritmos de la investigación, pero no estarán orientados a destruir el Gobierno, sino a regnerarlo».