Urgente La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias
Protesta de la escuela concertada hace semanas en Gijón.

La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias

Los profesores aceptan la última propuesta del Principado que toman como «un punto de partida» para mejorar sus condiciones antes del fin de la legislatura

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:37

No les gusta el acuerdo, pero lo asumen como «un punto de partida» para seguir negociando en los dos años que quedan de legislatura. Así ... que la educación concertada iniciará, como la pública, el curso escolar el próximo día 9. Tras consultar a sus bases, los sindicatos OTECAS, USO y FSIE han dicho que sí a la última propuesta que les ofreció la nueva consejera de Educación, Eva Ledo y anulado las dos jornadas de huelga convocadas para los días 9 y 15 de este mes.

