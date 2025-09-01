La educación concertada desconvoca la huelga en Asturias

No les gusta el acuerdo, pero lo asumen como «un punto de partida» para seguir negociando en los dos años que quedan de legislatura. Así ... que la educación concertada iniciará, como la pública, el curso escolar el próximo día 9. Tras consultar a sus bases, los sindicatos OTECAS, USO y FSIE han dicho que sí a la última propuesta que les ofreció la nueva consejera de Educación, Eva Ledo y anulado las dos jornadas de huelga convocadas para los días 9 y 15 de este mes.

La oferta consiste en un incremento de la ratio de profesorado por unidad a toda la etapa de Infantil, reducir la carga burocrática mediante la digitalización del denominado Documento de Organización de Centro (DOC), que es el compendio de información que los colegios de la red concertada deben remitir a la Consejería de Educación y que contiene toda su planificación; incrementar el complemento autonómico que percibe el profesorado, con un aumento de 80 euros en dos años: 50 euros en 2026 y 30 euros más en 2027; elaborar un estudio para establecer una dotación básica de profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados; y agilizar el sistema de habilitaciones del profesorado de esta red educativa, que requiere de una acreditación para poder impartir cualquier materia.

José Sela, portavoz de FSIE, resumió la decisión tomada por los afiliados de todos los sindicatos: «aunque no nos gusta nada el acuerdo, que ahonda las diferencias con la pública, y tras consultar a las bases no nos queda otra que firmar». En su opinión, lo aceptado «nos parece un acuerdo muy malo, que muestra el sectarismo ideológico del Principado contra la enseñanza concertada», por lo que lanzan un aviso a navegantes: «La lucha no acaba aquí sino que empieza ahora y con más fuerza».

Como él opina Gonzalo Menéndez, de USO. «Estamos obligados a firmar el acuerdo, porque así lo han decidido las bases, aunque no nos gusta». Entiende él que es «un punto de partida» para «mejorar la situación de la educación concertada en Asturias a lo largo de la legislatura». Confía él en la capacidad de negociación «de la nueva consejera, Eva Ledo».

Mucha discusión hubo también en el seno de OTECAS. «Nuestras bases aprobaron el acuerdo con un 67% a favor y un 33% en contra». Con esos resultados de la votación virtual puesta en marcha desde el viernes pasado, a la ejecutiva que preside José Manuel Cueto no le quedó más opción que «aceptar, pero es una decisión que tomó la ejecutiva con mucha discusión».

Como sus compañeros, considera él que «es un punto de comienzo» y, también, avisa al Principado, «seguiremos luchando y demandando aquellas medidas que propusimos a la Administración y que no se contemplan en este acuerdo, como las jubilaciones parciales, la reducción de la carga lectiva para los mayores de 55 años y la reducción de jornada lectiva como aumento de las ratios». Sin olvidar, claro, «seguir luchando por la equiparación. Estos 80 euros pueden ser un punto de partida, pero tenemos que seguir mejorando ese complemento autonómico para recortar la brecha salarial» que divide a la educación concertada de la pública«. Tras la firma del acuerdo, insiste el portavoz de OTECAS, »tendremos que luchar por seguir mejorando las condiciones laborales de los docentes de la educación concertada asturiana«.