Eva Ledo presidió la reunión con los sindicatos de la educación concertada en Asturias. Álex Piña

La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias

Los sindicatos salen «decepcionados» de su reunión con Eva Ledo tras no lograr la reducción de jornada para los mayores de 55 años ni consolidar la subida anual del complemento de 80 euros | Preguntarán a las bases si aceptan la oferta del Principado, decisión que tiene que llegar antes de las 14 horas del próximo 1 de septiembre

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:11

Tan larga como decepcionante ha sido la reunión que han mantenido los sindicatos más representativos de la educación concertada en Asturias y la consejera de ... Educación, Eva Ledo. Poco después de las dos de la tarde concluía una cita que comenzó a las 11 de la mañana y que no logró desbloquear dos de los puntos claves: que el complemento de 80 euros tenga subida anual y que los mayores de 55 años puedan disfrutar de reducción de jornada. Por ese motivo, la huelga sigue convocada. OTECAS, USO y FSIE la han fijado para dos jornadas: el 9 de septiembre, cuando arranca el curso escolar, y el 15 del mismo mes.

