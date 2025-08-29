La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias

Tan larga como decepcionante ha sido la reunión que han mantenido los sindicatos más representativos de la educación concertada en Asturias y la consejera de ... Educación, Eva Ledo. Poco después de las dos de la tarde concluía una cita que comenzó a las 11 de la mañana y que no logró desbloquear dos de los puntos claves: que el complemento de 80 euros tenga subida anual y que los mayores de 55 años puedan disfrutar de reducción de jornada. Por ese motivo, la huelga sigue convocada. OTECAS, USO y FSIE la han fijado para dos jornadas: el 9 de septiembre, cuando arranca el curso escolar, y el 15 del mismo mes.

La convocatoria se mantendrá salvo que las bases de cada sindicato digan lo contrario. Las tres fuerzas sindicales presentarán a sus afiliados la propuesta realizada por la Consejería de Educación y será la respuesta la que marque los pasos a seguir. Eso sí, debe llegar antes de las 14 horas del próximo día 1, momento en el que caduca la oferta del Principado.

La consejera, que presidió la reunión, como lo hizo a finales de julio, ha vuelto a poner sobre la mesa el complemento autonómico de 80 euros, cantidad que los sindicatos consideran insuficiente. También se ha vuelto a prometer la bajada de ratios en Infantil. Lo que no entra dentro de la oferta regional es la reducción de jornada para los profesores de más de 55 años. Eva Ledo explicó que no hay presupuesto para hacerlo este año. En todo caso, los acuerdos que se firmen, si es que se firman, tendrán de vigencia lo que queda de legislatura.

Si se lleva a cabo, la huelga afecta a 30.000 estudiantes asturianos distribuidos en los 65 centros que tiene la red concertada en la región.