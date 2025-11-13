Las educadoras de 0 a 3: «Queremos demostrar que somos fuertes y que no nos vamos a conformar»

Tras la última reunión con la consejería de Educación en la que, según las educadoras de 0 a 3 «no hubo ninguna novedad respecto a ... la anterior» y sólo se recogieron por escrito algunas de las propuestas que pedían, las representantes de Comisiones Obreras (CC OO), CSIF, Usipa y UGT decidieron continuar con la huelga y con el calendario de movilizaciones. Este jueves es «el gran día» en el que las educadoras de la red de Les Escuelines volverán a plantar cara al Principado, haciendo un recorrido que partirá desde la Plaza España, en la sede de la consejería, hasta la Junta General del Principado.

«Desde Comisiones pedimos a toda la plantilla que secunden esta huelga. Ahora más que nunca no podemos conformarnos con lo que nos ofrecen porque quedan muchas cosas por lograr». Así lo dijo Tania Alonso, de Comisiones Obreras.

Entre las cuestiones que, según las educadoras siguen sin definirse, se encuentran «el tiempo fuera del aula, ya que lo dejan supeditado a las necesidades del servicio y organización de la dirección, máximo 1 hora», dijo Alonso. Añadió también que «la consejería niega cualquier posibilidad a que se nos reconozca el primer tramo de la carrera profesional, y la integración no es por voluntad propia sino que es impuesta y, por último, siguen vendiendo un compromiso supeditado a la negociación del convenio para la equiparación del grupo B, cuestión que vemos muy lejana», explicó.

Sin embargo, las educadoras de 0 a 3 también reconocen que gracias a las negociaciones «hemos ido consiguiendo un apoyo a la jornada completa cada tres aulas, el compromiso de cumplir con el proceso para aquellas plazas que no salieron a estabilización en los mismos términos que describía la ley, una bolsa extraordinaria de méritos por antigüedad y mantener las jornadas de trabajo que se estén realizando en el momento de la integración», recordaron.

«Las familias comprenden nuestras demandas»

Antes de iniciarse la movilización de este jueves, Laura González, de CSIF, explica que «probablemente más de un 80% de la plantilla esté secundando esta huelga», aunque no son datos oficiales todavía.

También Leticia Celorio, de USIPA, asegura que «las familias comprenden nuestras demandas y no están acudiendo a los centros escolares», informó esta mañana.

Las educadoras de la red de Les Escuelines considera que la manifestación de este jueves y las de los días 20 y 27 de noviembre damostrarán a la Consejería de Educación que «somos fuertes y haremos lo que haga falta para que escuchen nuestras reivindicaciones», zanjaron.