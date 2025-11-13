El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una escuela infantil vacía este jueves. E. C.
Huelga en Les Escuelines

Las educadoras de 0 a 3: «Queremos demostrar que somos fuertes y que no nos vamos a conformar»

Se movilizan este jueves desde la Plaza España hasta la Junta General del Principado, en Oviedo, para exigir al Gobierno asturiano «que atienda todas nuestras reivindicaciones»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:39

Tras la última reunión con la consejería de Educación en la que, según las educadoras de 0 a 3 «no hubo ninguna novedad respecto a ... la anterior» y sólo se recogieron por escrito algunas de las propuestas que pedían, las representantes de Comisiones Obreras (CC OO), CSIF, Usipa y UGT decidieron continuar con la huelga y con el calendario de movilizaciones. Este jueves es «el gran día» en el que las educadoras de la red de Les Escuelines volverán a plantar cara al Principado, haciendo un recorrido que partirá desde la Plaza España, en la sede de la consejería, hasta la Junta General del Principado.

