Reunión de la consejera de Educación, Eva Ledo, con los sindicatos educativos. E. C.
Educación en Asturias

Las educadoras de Les Escuelines no dan su brazo a torcer y siguen adelante con la huelga

Los sindicatos Usipa, Comisiones Obreras, UGT y CSIF, mantuvieron este martes una nueva reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, «sin ningún resultado. Estamos desilusionadas»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

Las educadoras de Les Escuelines, representadas por los sindicatos Usipa, Comisiones Obreras UGT y CSIF, no dan su brazo a torcer y siguen adelante con la huelga ... . Así lo han decidido tras mantener este martes una nueva reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, para intentar llegar a un acuerdo que permitiera suspenderla. El resultado ha sido negativo.



