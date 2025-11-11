Las educadoras de Les Escuelines no dan su brazo a torcer y siguen adelante con la huelga

Las educadoras de Les Escuelines, representadas por los sindicatos Usipa, Comisiones Obreras UGT y CSIF, no dan su brazo a torcer y siguen adelante con la huelga ... . Así lo han decidido tras mantener este martes una nueva reunión con la consejera de Educación, Eva Ledo, para intentar llegar a un acuerdo que permitiera suspenderla. El resultado ha sido negativo.

En la reunión anterior, a principios de este mes, las maestras habían reconocido «avances importantes por parte de la consejería», pero echaban en falta que hubiese «compromisos por escrito» encima de la mesa. Esta vez sí los hubo, pero aún así «no ha sido suficiente».

«Sinceramente estamos muy desilusionadas porque lo único que logramos fue compromisos por escrito, pero esperábamos algo más dada la importancia de esta reunión y lo que se jugaba. Así que la huelga y las movilizaciones siguen adelante», dijo Leticia Celorio de Usipa.

También Tania Alonso de Comisiones Obreras aseguró, con convencimiento, que las movilizaciones siguen adelante. «Solo nos han presentado la misma propuesta que nos dijeron el otro día por escrito. Pensábamos que iba a haber algo más, un acercamiento, algo más sobre la mesa, pero no había nada más que por escrito. Así que seguimos adelante», criticó Alonso.

Nuevo calendario de integración a la red

La consejera de Educación, Eva Ledo, les presentó esta tarde a las maestras un nuevo calendario de integración a la red de 0 a 3 del Principado. Este nuevo calendario atiende a una reivindicación de la propia mesa de diálogo de 0 a 3 años, que reclamaba una integración más pausada. De esta manera, los ayuntamientos que integrarán sus escuelas municipales de primer ciclo de Infantil en este segundo bloque son los siguientes: Avilés, Cangas del Narcea, Castrillón, Coaña, Grado, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Noreña, Siero, Somiedo, Teverga, Tineo y Vegadeo. Sus 20 centros suman un total de 77 unidades y tienen 972 niños y niñas matriculados, según los últimos datos de octubre.

«Hemos esperado hasta el último momento para integrar el mayor número posible de ayuntamientos», afirmó la consejera Eva Ledo, si bien subrayó que ya no es posible aguardar más. «Las administraciones, tanto la autonómica como las municipales, tenemos que contemplarlo en los próximos presupuestos», sentenció.

Además de anunciar el nuevo calendario de integración, Ledo les presentó por escrito que el Principado plantea la pareja educativa por aula y, como principal novedad, una jornada laboral de siete horas, de la que podrían destinar hasta una diaria a realizar otras tareas propias de su actividad, al margen de atender al alumnado.

Pero a pesar de todo esto, la huelga seguirá adelante.