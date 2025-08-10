Lleva un ministerio triple, del que dependen tanto las pensiones como las ayudas sociales, la atención a inmigrantes y las cuentas del país. Es ... lo mismo que decir que sus áreas están en la diana para los que piden prioridad para quienes tienen ocho apellidos españoles. Por si fuera poco, es, o ha sido, amiga y compañera de Santos Cerdán. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, (Pamplona, 1975) confiesa el dolor, pero prefiere mirar hacia adelante.

–Hablamos hace casi un año y parece que en su área se vive un día de la marmota permanente. De nuevo el PP cuestiona la llegada de inmigrantes a España.

–Lo que no puede hacer el PP es soplar y sorber a la vez. No puede exigir al Gobierno de España que nos hagamos cargo de una competencia de las comunidades autónomas, como es la atención de los menores migrantes, y, por el otro lado, poner trabas a cumplir, en las comunidades donde gobierna, con esa responsabilidad, esa solidaridad obligatoria para todas las comunidades que es atender a los menores migrantes. Creo que la política migratoria del señor Feijóo la marca Vox que le sopla, literalmente, en la nuca. Estamos viendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que se enorgullece de dar una atención a las personas que vienen de Ucrania o de Latinoamérica, pero pone trabas a la política migratoria.

–Si los menores africanos fueran rubios y de ojos azules ¿no habría problema?

–Lo hemos visto. Hemos acogido a más de 7.000 menores ucranianos no acompañados. Todas las comunidades dieron lo mejor de sí misma para dar respuesta a esos menores afectados por la invasión de Putin. Lo que nos lleva a pensar que si se están poniendo trabas a los menores africanos que huyen de persecuciones, de guerras, de hambruna ¿la diferencia es por el color de la piel?

–Asturias siempre se ha puesto a disposición del Estado para acoger a menores. En estos momentos, ¿en qué fase se está? Porque están los más de 3.000 menores acogidos en Canarias, Ceuta y Melilla y, luego, los que han pedido asilo.

–Le agradezco que me haga esta pregunta para clarificar conceptos. Por un lado está el desarrollo de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y que salió adelante en el Congreso. Esa respuesta que ha de ser solidaria en todas las comunidades autónomas. Esa se está trabajando en la Conferencia Sectorial de Infancia. Por otro lado, fruto del auto del Tribunal Supremo, estamos preparando 1.200 plazas para esos menores que han pedido asilo y están en situación de especial vulnerabilidad.

–¿Y cuál es el reparto?

–De momento estamos preparando las 1.200 plazas, porque están en centros de mayores y hay que adecuarlas. Queremos ser exquisitos con la atención. Trabajamos de la mano de Fiscalía y de las entidades sociales para dar una atención individualizada. Con 40 millones de inversión.

–¿Y cuántos llegarán a Asturias?

–De momento estamos preparando los centros. Asturias es una tierra solidaria. Es muy consciente de que es una tierra de migrantes. Y lo hemos visto en Sotrondio.

–¿El centro se queda?

–Claro. Ha tenido el apoyo de los vecinos y los alcaldes de la zona frente a los que venían a inocular miedo y xenofobia. En cuanto a las 1.200 plazas, están repartidas por todo el país. Sin excepcionalidad.

Trabajar tras los 65 años

–Otra competencia suya son las pensiones. Dice usted que, de aquí a 2030, uno de cada siete jubilados se acogerá a la pensión reversible. ¿No es muy optimista?

–Quiero poner encima de la mesa dos palabras que para mí son claves: acuerdo y voluntariedad

–Empecemos por el acuerdo.

–Esta reforma en materia de pensiones nace de un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Ha sido una reforma muy dialogada y trabajada y, también, refrendada por el Congreso. Esa es la garantía de que la reforma sea duradera, y se avance en derechos, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo.

–¿No se llega cansado a la jubilación como para querer volver?

–Hasta ahora teníamos una legislación muy restrictiva. O eras jubilado o eras trabajador. Lo importante es que avancemos en flexibilidad, siempre dentro de la voluntariedad. Hay un talento senior que, si quiere seguir aportando, lo puede hacer. También para las empresas es una herramienta para rejuvenecer plantillas con traspaso de conocimiento. Pero, ojo, siempre dentro de la voluntariedad. Esto no tiene que ser que vuelvo a trabajar porque mi pensión es insuficiente.

–La vuelta de los senior ¿no va en contra del empleo joven?

–Lo que evidencian los datos es que quien está interesado en generar conflicto intergeneracional lo hace por motivaciones que están absolutamente injustificadas. Por ejemplo, hemos visto que Asturias lidera la caída del paro y los datos de afiliación tienen especial significado para los jóvenes de 30 años. La temporalidad de los contratos se ha reducido veinte puntos. Los indefinidos han pasado de un 40% a un 67%, y se están incrementando los salarios. Estando aquí, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que es clave en el tejido económico y social, también tiene un papel protagonista en el empleo de los jóvenes. Se puede seguir garantizando una jubilación digna y una flexibilidad, pero dando respuestas al empleo juvenil.

–Ya que habla de la Fidma, una de sus jornadas más populosa es la dedicada a los mayores. Y han hablado alto y claro: quieren que las pensiones estén blindadas den la Constitución.

–Creo que es importante escuchar a la sociedad y se pueden llevar a cabo iniciativas legislativas populares. He tenido muchísimos encuentros con asociaciones de jubilados en los que me han trasladado esta demanda.

–¿Y qué les ha dicho?

–La importancia de que la revalorización de las pensiones esté garantizada por ley y que no quede al albur decisiones políticas. Por cierto, los pensionistas tienen que saber la posición del principal partido de la oposición: votó en contra y jugó con el miedo de los pensionistas que veían cómo se estaba poniendo en solfa esa garantía por ley. Es más, cuando gobernó el PP no tuvo ningún compromiso en esa línea.

–De ahí que se pida el blindaje en la Constitución. Las leyes de un Gobierno las cambia otro.

–Lo que tiene que saber la ciudadanía es el compromiso del Gobierno que lidera Pedro Sánchez con la ley, que es lo que le da seguridad jurídica. Es un compromiso inequívoco con los pensionistas de nuestro país.

–Insisto, la ley se puede cambiar.

–Por eso trabajamos todos los días. La hoja de ruta es seguir creciendo, seguir dando respuesta a los jóvenes, mejorando sus salarios y sus condiciones laborales, pero teniendo un compromiso rotundo con los pensionistas. No vamos a permitir un paso atrás en esta materia.

–El ingreso mínimo vital también es de su competencia. En Asturias, se reciben 15 peticiones cada día. En la misma región que bate récord de empleo. ¿La brecha de la pobreza crece?

–Precisamente pretendemos ser garantes de la igualdad de oportunidades y tenemos que trabajar a diferentes velocidades. Estamos rompiendo mantras.

–¿Cuáles?

–Por un lado, demostrando que se puede ser el líderes y motor de crecimiento en Europa en lo macro, con unas cifras espectaculares en el mercado laboral, donde tiene un papel muy importante la población extranjera; mientras por otro reducimos brechas de pobreza y de género con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

–¿Lo han hecho?

–Hemos sufrido diferentes crisis que siempre hacen más daño a los más vulnerables. Este Gobierno está demostrando que se puede seguir creciendo, pero protegiendo a los más vulnerables. No como hicieron otros gobiernos, que en las crisis protegían a los que más tenían o a la banca.

–Pero son 15 nuevas peticiones cada día.

–Es una prestación, no es una ayuda. Debe ir vinculada a unos itinerarios para la inclusión social. Nadie quiere permanecer en la pobreza.

–Hay quien dice que la gente quiere 'vivir de la paguita'.

–No, no, la gente quiere salir de la situación de pobreza. He conocido a perceptores del ingreso mínimo vital que me cuentan en primera persona cómo les ha ayudado a salir adelante. La pobreza tiene rostro de mujer con hijos a cargo. Y la prestación, con el acompañamiento personalizado, les está permitiendo salir adelante porque han encontrado un trabajo digno, indefinido y a jornada completa.

–En Asturias, ese proceso ya se había iniciado en 2005 con el salario social. Y muchas de esas mujeres con hijos a cargo cuentan la imposibilidad de compatibilizar trabajo y familia.

–Afortunadamente las políticas que tienen en el centro acabar con esas brechas y trabajar por la corresponsabilidad no sólo emanan del ingreso mínimo. Me va a permitir que comparar ese importantísimo avance en materia de corresponsabilidad que es el haber llegado a las 19 semanas de cuidado de menor para padres y madres. Intransferibles y que nos sitúan a la cabeza a nivel mundial.

–Sé que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas, pero, en casos así, ¿usted y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar) lo hablan? Porque ella ha salido reivindicando que que quiere 20 semanas.

–Claro que hablamos. Somos compañeras. Pero es importante ver la hoja de servicios de este Gobierno. Los pasos fundamentales para avanzar en las semanas para padres y madres se iniciaron con gobiernos socialistas. Tengo hijos de 18 años y, en aquella época, los padres tenían 15 días naturales. Hoy hablamos de 19 semanas equiparados padres y madres. Esto formaba parte de la hoja de ruta del acuerdo de Gobierno en coalición. Solo hay que mirar al PP.

–¿Para ver qué?

–En su momento recurrió ante el Tribunal Constitucional esos permisos. Entiendo que lo que pretenden relegarnos a las mujeres al hogar, a los cuidados, a seguir ahondando en la brecha de las pensiones y los salarios. Hoy, en cuanto conoció la medida, lo que ha hecho el PP es posicionarse en contra. La oposición está empeñada en erosionar al Gobierno, pero erosiona a las familias.

–En esos itinerarios para los perceptores de ayudas, en Asturias se está apostando por el turismo y los cuidados.

–Es innegable la fortaleza del sector turístico en España y, también, que los desafíos que tenemos como sociedad en cuanto a la esperanza de vida, evidentemente nos lleva a prever cuál es la sociedad del futuro. Cuáles son las profesiones más demandadas. Pero lo importante es que estamos creciendo cada vez más en sectores de valor añadido.

–Sin embargo, cada vez se oyen más voces que dicen que las ayudas son para los de fuera. ¿Falla el mensaje o fallan las ayudas?

–Lo que tenemos que hacer es combatir el mensaje con datos y con rigor. Hay quien está interesado en que campee a sus anchas la desinformación y que se vincule a la población migrante con colapsos de los servicios públicos o con otros aspectos mucho más negativos, como la delincuencia. Eso es una incoherencia porque en las comunidades, como la de Madrid, donde hay una importante presencia de afiliados extranjeros, lo absolutamente lógico es que se fortalecieran los servicios públicos. Al haber más cotizantes. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los dejan languidecer, los recortan, privatizan la educación y la sanidad para luego culpar de colapsos a la población extranjera.

–Ya, pero en Madrid el PP gana por mayoría absoluta.

–El compromiso de este Gobierno es aportar los datos, el rigor y la información. Hemos conocido importantes estudios donde vemos que el racismo y la xenofobia no solamente atentan a los derechos humanos sino que encima dañan nuestro crecimiento de PIB con hasta 1,3 puntos porcentuales anuales. Y también dar a conocer otras publicaciones extranjeras que ponen como ejemplo esta política que lleva a cabo el Gobierno y que es un motor de crecimiento y también un faro en el respecto a los derechos humanos. Le doy un dato asturiano: 58 de cada 100 nuevos empleos son de personas inmigrantes.

–¿A qué achaca que personas que disfrutan de servicios públicos voten a partidos que plantean recortarlos?

–Creo que es importante que veamos que no da igual quién esté al frente de las instituciones. Para mí negociar no es ceder, sino avanzar y dar respuesta a la pluralidad de nuestra sociedad. Y desde luego, evidentemente, no da igual quien esté al frente de las instituciones. Da igual el ejemplo que me ponga: la pandemia, la dana, la guerra arancelaria, la respuesta ha sido la misma: proteger, proteger y proteger a la ciudadanía en su conjunto.

–Se nos acaba el tiempo. ¿Repetiremos entrevista en un año?

–Dicen que no hay dos sin tres

–Quiero decir, ¿habrá gobierno hasta el 2027?

–Tenemos mucha tarea por delante. El compromiso es trabajar como lo venimos haciendo para dar respuesta a los desafíos que tenemos como país.

–¿Sobreviviremos a Trump?

–Desde que comenzó a hablar de aranceles lo que hizo el Gobierno fue reunir, escuchar y atender las inquietudes de los diferentes sectores y poner sobre la mesa un paquete de medidas.

–Navarra y amiga de Santos Cerdán. ¿Cómo está?

–Ha sido un proceso doloroso. La información que he ido conociendo, a la vez que lo hacían los medios de comunicación, ha sido dolorosa. Pero también estoy muy orgullosa de la respuesta que el partido, en el que llevo afiliada más de dos décadas, ha dado: contundente y con el compromiso rotundo contra la corrupción.

–¿Entiende las dudas que genera que quienes estaban junto a él digan no saber nada?

–Quien me conoce sabe cómo desempeño mi trabajo, siempre desde el máximo respeto a la ley y mi compromiso total con el servicio público. Eso es mi manera de vivirlo en lo personal. Pero quiero enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, porque somos absolutamente conscientes del daño que hace la corrupción y la desafección que puede producir. Por eso pongo todavía más en valor ese compromiso del presidente que da la cara y pone sobre la mesa un plan nacional. Invito a que se sumen todas las fuerzas políticas, porque la corrupción nos hace daño a todos y más cuando como ex consejera de Hacienda, ya que me lo pregunta, atenta directamente contra la espina dorsal que es la hacienda pública.

–Habla del caso Montoro.

–Exacto. Es el caso más grave de la democracia. Va al corazón de la ciudadanía. Por un lado, presuntamente, manoseaba las leyes fiscales para favorecer a sus amigos y, por otro lado, los 'viernes negros' anunciaba congelación de pensiones y recortaba derechos.

–Volviendo al caso Cerdán. Fueron impactantes las declaraciones de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que le acusó de ser su acosador. ¿Ha hablado con ella? ¿Sabía que le había hecho tanto daño?

–No he tenido ocasión de hablar con la delegada del Gobierno de esta cuestión, más allá de que, evidentemente, las dos somos parte del comité federal y que tuve la ocasión de escucharla en la reunión del 5 de julio.