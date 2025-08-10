El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un hombre de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en un momento de la entrevista. Álex Piña

Elma Saiz

Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
«No he hablado con Adriana Lastra sobre Cerdán»

«Lo sucedido ha sido muy doloroso, pero estoy orgullosa de la respuesta del partido en el que llevo militando desde hace dos décadas»

Chelo Tuya

Gijón

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:22

Además de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (Pamplona, 1975) es una política navarra donde fue consejera de Hacienda y trabajó ... con Santos Cerdán. La entrada en prisión del político acusado de corrupción ha causado un terremoto en el PSOE. Con réplicas como la confesión de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Acusó ella al hoy proscrito de haber sido el culpable de su marcha de la política madrileña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  4. 4 Fallece un hombre de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  5. 5 Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo
  6. 6 Consulta la clasificación completa del Descenso Internacional del Sella 2025
  7. 7 Fallece a los 86 años Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar de Gijón
  8. 8 Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella
  9. 9

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  10. 10 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «No he hablado con Adriana Lastra sobre Cerdán»

«No he hablado con Adriana Lastra sobre Cerdán»