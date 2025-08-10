Además de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (Pamplona, 1975) es una política navarra donde fue consejera de Hacienda y trabajó ... con Santos Cerdán. La entrada en prisión del político acusado de corrupción ha causado un terremoto en el PSOE. Con réplicas como la confesión de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Acusó ella al hoy proscrito de haber sido el culpable de su marcha de la política madrileña.

–Navarra y amiga de Santos Cerdán. ¿Cómo está?

–Ha sido un proceso doloroso. La información que he ido conociendo, a la vez que lo hacían los medios de comunicación, ha sido dolorosa. Pero también estoy muy orgullosa de la respuesta que el partido, en el que llevo afiliada más de dos décadas, ha dado: contundente y con el compromiso rotundo contra la corrupción.

–¿Entiende las dudas que genera que quienes estaban junto a él digan no saber nada?

–Quien me conoce sabe cómo desempeño mi trabajo, siempre desde el máximo respeto a la ley y mi compromiso total con el servicio público. Eso es mi manera de vivirlo en lo personal. Pero quiero enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, porque somos absolutamente conscientes del daño que hace la corrupción y la desafección que puede producir. Por eso pongo todavía más en valor ese compromiso del presidente que da la cara y pone sobre la mesa un plan nacional. Invito a que se sumen todas las fuerzas políticas, porque la corrupción nos hace daño a todos y más cuando como ex consejera de Hacienda, ya que me lo pregunta, atenta directamente contra la espina dorsal que es la hacienda pública.

–Habla del caso Montoro.

–Exacto. Es el caso más grave de la democracia. Va al corazón de la ciudadanía. Por un lado, presuntamente, manoseaba las leyes fiscales para favorecer a sus amigos y, por otro lado, los 'viernes negros' anunciaba congelación de pensiones y recortaba derechos.

–Volviendo al caso Cerdán. Fueron impactantes las declaraciones de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que le acusó de ser su acosador. ¿Ha hablado con ella? ¿Sabía que le había hecho tanto daño?

–No he tenido ocasión de hablar con la delegada del gobierno de esta cuestión, más allá de que, evidentemente, las dos somos parte del comité federal y que tuve la ocasión de escucharla en la reunión del 5 de julio.