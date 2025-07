Mercedes Cruzado Álvarez (Grandas de Salime, 1960) es ganadera y secretaria general de Coag Asturias, uno de los cinco sindicatos agrarios que optan a ... formar parte del Consejo Agrario el próximo 17 de julio. Cruzado explicó a EL COMERCIO cuáles son los principales problemas que enfrenta el campo asturiano y qué se podría hacer para solucionarlos.

–¿Por qué considera importante la celebración de las elecciones el próximo 17 de julio?

–Es importante porque desde hace muchos años no se celebran y no se convocaron antes porque la Consejería de Medio Rural, que es la encargada de hacerlo, no lo hizo. Estamos contentos de que las haya y que la gente pueda decidir a sus representantes.

–Pero, vosotros habéis pedido junto a Asaja y UCA el aplazamiento de las elecciones por problemas en el censo. Esta impugnación se interpretó como una negativa de vuestra parte a que hubiese elecciones...

–Lo que pedimos fue un aplazamiento de la fecha, no una suspensión, porque queremos unas elecciones transparentes y justas donde todo el mundo pueda votar. Tal y como está ahora el censo, más de la mitad de los electores no podrán votar, y eso no nos parece para nada justo ni democrático. Queremos las elecciones, por supuesto, pero siempre y cuando se hagan bien. No es culpa nuestra que no hubiese elecciones en 23 años, lo que pasa es que hay algunos sindicatos que están manipulando a los ganaderos y a la opinión pública.

–¿Qué es lo más urgente que el campo asturiano necesita cambiar o solucionar?

–Tenemos una larga lista de problemas que deben cambiar de manera urgente, pero en este momento lo más importante es acabar con la excesiva burocracia. Esas exigencias que nos imponen están acabando con el sector ganadero,

–Y, ¿qué tipo de exigencias son esas que usted dice que son difíciles de cumplir?

–Sobre todo normativas medioambientales, incluyendo la Declaración Responsable Ambiental para instalaciones ganaderas en núcleos de población y prácticas de pastoreo responsables para minimizar el impacto en el suelo y la vegetación.

–¿Usted cree que la Consejería de Medio Rural está haciendo bien su trabajo?

–Desde luego que no. Esta consejería no tiene ningún tipo de interlocución con el sector. Toman decisiones por su cuenta sin contar con los sindicatos, creyendo que lo saben todo y no entienden cómo funciona el campo ni lo que supone para los profesionales del sector primario las decisiones que toman.

–Este año se ha dado la circunstancia de que los precios de la carne han subido debido a la escasez de ganado

–Los precios en este momento son buenos y no es que estén por encima de la media, sino que antes, estaban muy por debajo. Esa subida en los precios se debe al cierre de muchas explotaciones que el año pasado no pudieron soportar lo de las enfermedades y el saneamiento que se hizo por la tuberculosis. También mucho ganado se está exportando y han matado a muchas vacas.

–Se habla mucho de la falta de relevo generacional...

–Es una prioridad para nosotros que se incorporen jóvenes al campo. Un porcentaje altísimo de titulares de explotaciones cuando pasen 10 años van a estar jubilados. Y una vez que se cierren esas explotaciones va a ser imposible que vuelvan a abrir, por muchas ayudas que den. Necesitamos relevo para evitar que esas explotaciones se cierren.

–¿Qué se puede hacer para que los jóvenes se incorporen al campo?

–Hay que dar un cambio de rumbo total. Sobre todo, empezar a facilitar las cosas para que los ganaderos y las nuevas generaciones puedan empezar. Es hora de dejar de poner palos en las ruedas y empezar a remolcar a la gente para que se sienta animada y apoyada para emprender. El relevo generacional se necesita como agua de mayo.