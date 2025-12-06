El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Emma Ramos.

Emma Ramos, nueva gerente de la Universidad de Oviedo

La exdiputada del PP sustituirá a José Antonio Díaz Lago, que se jubila

R. M.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:37

Comenta

Emma Ramos Carvajal, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores del Principado, interventora general durante el Gobierno de Foro Asturias y diputada autonómica del PP entre 2012 y 2017, es la persona elegida por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, para convertirse en la nueva gerente de la institución. El puesto lo venía ocupando desde 2022 José Antonio Díaz Lago, quien ahora se jubila.

En un comunicado, el rector expresa su «agradecimiento más sincero» al gerente saliente «por su dedicación y compromiso. Bajo su responsabilidad, la Universidad de Oviedo ha impulsado avances sustanciales en la planificación económica y en la modernización de los procedimientos internos». Entre los hitos de esta etapa está el contrato programa alcanzado con el Principado. De su sucesora, el rector destaca su experiencia en la gestión económico-presupuestaria del Principado.

