«Asturias es tierra de emigración y ahora debe serlo también de acogida»

La Quinta Guadalupe albergaba el VII Encuentro Hispanoamericano de Colombres, que coincide además con el décimo aniversario de la Fundación que sostiene el Archivo de Indianos y que promueve este acto de confraternización con los países que tantos emigrantes asturianos acogieron al otro lado del Atlántico. Pero no sólo fue un acto para seguir estrechando lazos y conmemorar efemérides. También lo fue para, haciendo memoria de la emigración pasada, desmontar «los comentarios xenófobos que se hacen a la ligera» sobre la inmigración presente.

«Cuando nuestros güelos y güelas marchaban a trabajar a Chile, México, Uruguay o Argentina, ¿nos gustaría que los hubiesen recibido con insultos y llamándolos de todo?», se preguntaba el presidente del Principado, Adrián Barbón, a su llegada a los jardines de la Quinta Guadalupe. «En este momento, en el que todo lo que tiene que ver con la xenofobia se extiende rápido, como una mancha de aceite, no hay que olvidar que nuestros güelos y güelas marchaban solos a buscarse la vida fuera con doce o trece años. Así que, cuando algunos hablan con racismo de losmenas', ¿qué eran nuestros güelos sino menores migrantes no acompañados?», abundó.

Barbón, que volvió a insistir sobre esta idea desde la tarima de las intervenciones, aprovechó el Encuentro Hispanoamericano de Colombres para reivindicar Asturias «como tierra de emigración, que ahora también debe ser de acogida frente a los discursos racistas». Un mensaje que llega en un momento de cierto revuelo político por el traslado desde Canarias a Gijón de diez menores migrantes no acompañados, que proceden de los conflictos de Mali y Senegal y han solicitado asilo en España. En la sede la organización no gubernamental que los acompaña apareció una pancarta en la que podía leerse «Menas, fuera». Algo que el presidente autonómico tildó de «sorprendente».

La «importante» política del retorno

Se habló se emigración económica, de emigración política, de los que se fueron y de los que están regresando. «Estamos ganando población gracias a los emigrantes que están retornando y a los descendientes que han decidido venir. Para nosotros la política del retorno es estratégica y muy importante». Es más, animó el presidente del Principado, «los que todavía no estén empadronados que lo vayan haciendo». Y bromeó: «Aquí admitimos hasta dos millones de habitantes. Más no, que no cabemos».

Del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración «forman parte todos», los que ya nunca volvieron y los que ahora retornan, los que triunfaron y los que no. «No podíamos permitir que una gesta como fue la emigración quedase en el olvido», explicaba el empresario Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de la Asociación de Amigos del Archivo y uno de los pilares de la institución, junto con Franciso Rodríguez, propietario de Reny Picot. Ambos recibían un reconocimiento unánime por «la labor excepcional» desarrollada desde hace diez años por «un grupo de amigos» que, «con generosidad, esfuerzo y dedicación», ha convertido el Archivo de Indianos y la Quinta de Guadalupe en emblema de la emigración asturiana.

Rodríguez, presidente de la Fundación que gestiona la institución, puso en valor «la trascendencia de nuestro fondo histórico y espacio museístico», así como el hecho de que «hemos alcanzado una proyección cultural muy importante». A la que ha contribuido «la incorporación de personalidades de distintos países, como Colombia, Guatemala y República Dominicana. Y esperamos nuevas adhesiones que, con sus banderas, también contribuirán a la idea de hispanidad renovada que debemos promover desde esta casa».