El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una de las protestas de las educadoras infantiles. Mario Rojas

Las escuelas infantiles de Asturias se mantienen en la lucha

  ·

Esta semana las educadoras volverán a salir a la calle, antes de las tres jornadas de huelga previstas

Olga Esteban

Olga Esteban

Gijón

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

Dijeron que la manifestación de la semana pasada sería la primera de muchas y lo van a cumplir. Porque la segunda protesta de este ... curso de las educadoras de las escuelas infantiles ya tiene fecha: será el jueves, 13 de noviembre, a las 12 horas. Como la vez anterior, las educadoras están citadas en la plaza de España de Oviedo, ante la sede de la Consejería de Educación, y desde allí irán hasta la Junta General del Principado. Los cuatro sindicatos mantienen la unidad en la movilización: UGT, CC OO, USIPA y CSIF, y mantienen también el lema: '¡Por la dignidad del ciclo 0-3! Red sí, pero no así'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  4. 4 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  5. 5

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  6. 6 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  7. 7

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  8. 8 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés
  9. 9 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  10. 10

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las escuelas infantiles de Asturias se mantienen en la lucha

Las escuelas infantiles de Asturias se mantienen en la lucha