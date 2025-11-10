Las escuelas infantiles de Asturias se mantienen en la lucha

Dijeron que la manifestación de la semana pasada sería la primera de muchas y lo van a cumplir. Porque la segunda protesta de este ... curso de las educadoras de las escuelas infantiles ya tiene fecha: será el jueves, 13 de noviembre, a las 12 horas. Como la vez anterior, las educadoras están citadas en la plaza de España de Oviedo, ante la sede de la Consejería de Educación, y desde allí irán hasta la Junta General del Principado. Los cuatro sindicatos mantienen la unidad en la movilización: UGT, CC OO, USIPA y CSIF, y mantienen también el lema: '¡Por la dignidad del ciclo 0-3! Red sí, pero no así'.

La consejera de Educación, Eva Ledo, se mostraba hace unos días confiada en que podría haber un acuerdo si ambas partes cedían. De hecho, hubo una reunión previa antes de la manifestación de la semana pasada, en la que hubo algún avance. Pero las portavoces de las educadoras exigen que la nueva oferta se entregue por escrito.

Por el momento, sobre la mesa continúan las mismas reivindicaciones: más personal de apoyo en las escuelas; la inclusión de las trabajadoras en el grupo B; desbloquear el tema de la hora de trabajo personal diaria (esto es, disponer de una hora al menos para poder realizar tareas que no son dentro del aula, sino de preparación y evaluación), así como equiparar el calendario escolar al resto de niveles educativos y cerrar las escuelas el 15 de julio. También solicitan para las educadoras el reconocimiento de la carrera profesional así como soluciones para el personal interino.

Eva Ledo va a hacer un nuevo intento de llegar a un acuerdo antes de la manifestación del jueves. De hecho, el próximo encuentro con los sindicatos estaba previsto para el día 12, pero el equipo de la consejería lo ha adelantado. Los sindicatos están citados mañana por la tarde. Si finalmente hubiera un acercamiento quizás se podrían evitar también las tres jornadas de huelga previstas: 18, 20 y 27 de noviembre.

Y todo, cuando se cumple justo un año de la aprobación de la ley que creaba oficialmente Les Escuelines, proyecto estrella del Gobierno del Principado que, aunque puesto en marcha, ha generado más de un conflicto.