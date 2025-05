Las estaciones de servicio plantean cerrar por las noches debido a la oleada de asaltos en Asturias

«Prefiero pagar un garaje a seguir aparcando el Seat León en la calle como hasta ahora»

No solo los propietarios y trabajadores de las estaciones de servicio viven en vilo por los continuos asaltos de los que han sido objeto en los últimos tiempos. También los dueños de coches Seat León recelan por la situación de inseguridad generada por la banda de delincuentes a la que se le conoce con ese nombre debido a su fijación con ese tipo de vehículos.

Tanto es así, que muchos propietarios de estos coches han cambiado sus rutinas. Es el caso de un vecino del barrio gijonés de El Llano que ha alquilado un garaje para no tener que dejar el vehículo en la calle. «Tengo que ir a trabajar todas las mañanas al Polígono de Bankunión y si me lo roban me hacen una faena gorda, prefiero pagar un garaje con lo caros que están a día de hoy que seguir aparcando en la calle y llevarme un día una desagradable sorpresa», explica este ciudadano.

En España el Seat León continúa a la cabeza de la marca de vehículos sustraídos. La mayoría son utilitarios de principios de la década de los 2000, cuya apertura y arranque está entre las prácticas delictivas habituales de los ladrones de coches.

En la mayoría de asaltos a estaciones de servicio cometidos en la región, los ladrones utilizan esa marca y modelo de vehículos, que previamente han robado en alguna localidad, principalmente de la zona centro de Asturias.

Los ladrones rastrean los cascos urbanos para localizar algún Seat León que los propietarios estacionen en la vía pública, controlan sus movimientos y materializan el robo de madrugada, poco antes de asaltar las gasolineras.