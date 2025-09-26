Fade pide mover de fechas los festivales del verano en Asturias para no afectar al confort del turista

La Mesa de Turismo de Fade está preocupada. Frente a datos buenos de ocupación en verano (90% en julio y casi del 100% en ... agosto en los campings y del 80% y 90% respectivamente en el turismo rural), se encuentran con «una rentabilidad presionada por los costes, turismo activo flojo en julio y a la baja en septiembre» y, eso sí, «buenas perspectivas de otoño por la programación de vuelos chártes y el mantenimiento de las rutas regulares». Además, afirman que los bonos de turismo rural en Asturias «están dinamizando directamente la demanda de alojamientos y experiencias rurales», por lo que piden que se mantenga la campaña de bonos hasta final de año para «ayudar a desestacionalizar».

Pero la preocupación va más allá. Julio Bobes, presidente de la Mesa de Turismo, resumió los cuatro principales asuntos que les inquietan. Por una parte, solicitan que «se reprogramen los festivales y grandes eventos fuera de las semanas punta de agosto» toda vez que estos «generan problemas de convivencia con los vecinos» y, en un momento de máxima ocupación hostelera, «también inciden sobre el nivel de confort del turista que viene a Asturias en busca de relajación y descanso».

Catástrofes y alarmismo excesivo

Por otra parte, y con la total aquiescencia de sus compañeros de la Mesa de Turismo (Jaime García por ARCA; Javier Alonso, por Incatur; Íñigo Fernández, por Otava, y Yolanda Alzú por la Asociación de Campings de Asturias), Bobes anotó que les inquieta profundamente la forma en la que la Administración comunica a la población las emergencias. Habló concretamente de «lo sucedido con las alertas de incendios de mediados de agosto, cuya redacción y alcance poco precisos provocaron cancelaciones de hasta el 50% de las reserevas en zonas donde no había un sólo incendio», así como «un enfriamiento de la demanda en septiembre».

Pero si hay un problema que se ha afianzado en el sector es, por una parte, la falta de personal cualificado, «una escasez agravada por el envejecimiento de la población», que «obliga a buscar personal fuera, lo que aumenta el problema, dados los inconvenientes que tenemos para encontrar vivienda temporal asequible para el personal, presionado como está el mercado del alquiler por la expansión de las viviendas de uso turístico».

Por último, los empresarios turísticos reiteraron su petición de que las administraciones «ordenen el turismo de autocaravanas y campers con áreas dotadas de servicios».