Los miembros de la Mesa de Turismo de Fade, antes de la presentación. Mario Rojas

Fade pide mover de fechas los festivales del verano en Asturias para no afectar al confort del turista

Reclama que las alarmas sobre catástrofes como incendios sean más precisas, ya que dieron pie a cancelaciones de reservas de hasta el 50%

Octavio Villa

Octavio Villa

Oviedo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:02

La Mesa de Turismo de Fade está preocupada. Frente a datos buenos de ocupación en verano (90% en julio y casi del 100% en ... agosto en los campings y del 80% y 90% respectivamente en el turismo rural), se encuentran con «una rentabilidad presionada por los costes, turismo activo flojo en julio y a la baja en septiembre» y, eso sí, «buenas perspectivas de otoño por la programación de vuelos chártes y el mantenimiento de las rutas regulares». Además, afirman que los bonos de turismo rural en Asturias «están dinamizando directamente la demanda de alojamientos y experiencias rurales», por lo que piden que se mantenga la campaña de bonos hasta final de año para «ayudar a desestacionalizar».

