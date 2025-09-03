Lo suyo ha sido la revolución soterrada. Por primera vez, la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) tendrá como coordinador a ... un empresario que no tiene nada que ver con el sector de la restauración ni con el del alojamiento. Tras años de traspaso de poderes entre hotelería y hostelería, en septiembre el organismo con que la patronal da voz al turismo tendrá al frente al propietario de una empresa de turismo activo. Y también de una agencia. Julio Bobes (Oviedo, 1979), dueño de NaturAsturias preside, además, el Clúster de Turismo Rural y la Asociación de Turismo Activo y Albergues (Ataya), lleva en el sector desde joven, puesto que su padre, el catedrático y psiquiatra de quien heredó nombre y apellido, les educó en trabajar para ganar la paga. Con un currículo que incluye el título de profesor y de entrenador, tiene claro que el turismo es un motor regional, pero pide que haya más.

-¿Qué supone ser el nuevo coordinador de la Mesa de Turismo de Fade?

-Un embarque (risas).

-Algo más habrá, ¿no?

-Sí, lo primero es un responsabilidad, porque la Mesa de Turismo de Fade es la patronal, ahí estamos todos los que formamos la cadena de valor que es el turismo. Están las agencias de viaje, los guías turísticos, los alojamientos rurales, los hoteles, turismo activo, camping y hostelería. Estamos todos. Y, lo segundo, es un reto.

-Es la primera vez que alguien ajeno a la hostelería o a la hotelería ocupa este lugar.

-Eso es.

-¿Es un golpe en la mesa de los 'pequeños'? Me explico, de turismo rural, turismo activo, campings, agencias... Que tienen menos peso que hostelería y hotelería.

-Jose (Álvarez Almeida, presidente de Otea y, ahora, de la patronal estatal de hostelería) hizo un trabajo muy importante para la hostelería, que es un sector mayoritario y que, en realidad, no es propiamente turístico.

-Explíquese.

-Lo vimos en la pandemia. Con todas las fronteras cerradas, sin poder hacer turismo, los bares y los restaurantes siguieron abiertos. El turista es el que pernocta, no el visitante. Y turistas gastronómicos, claro que hay, pero la mayoría de la restauración son bares que dan servicio a los vecinos. Que no se piense que no valoro lo que hizo el anterior coordinador. Jose hizo muchísimo para su sector, pero no para el turismo rural, que es nuestra seña de identidad.

-Entonces, ¿su nombramiento llega para dar más visibilidad al turismo rural?

-A mí me lo pidió la presidenta de Fade, María Calvo. Entiendo que es una apuesta de Fade por una seña de identidad de la región.

-¿Qué puede hacer la Mesa de Turismo de Fade para que el turismo rural vuelva por sus fueros?

-Mantener el diálogo con la Administración, para ir unidos, lo público y lo privado, en las acciones a seguir: promoción, ayudas... Pero cuando hablo de ayudas no hablo de dar dinero y ya está. No, hablo de ayudas condicionadas a mejoras.

-Que el propietario de una empresa de turismo activo sea el coordinador de la Mesa ¿se traducirá en más voz, además de al turismo rural, a sectores como el suyo, las agencias, los guías...?

-Yo tengo que dar voz a todos. Mi experiencia como presidente del Clúster de Turismo Rural y de Ataya conozco a toda la cadena de valor. Tenemos el conocimiento de la Asturias rural, de la Asturias de las alas.

-Tienen el conocimiento de Asturias, entonces, porque salvo el ocho central, la región es rural.

-La población se concentra en Gijón, Oviedo y Avilés. Y ahora en Siero. Porque las cuencas están perdiendo población. Pero lo que tenemos en Asturias es el patrimonio natural. Lo rentable quizá está en el centro, pero tenemos que trabajar para todos. Que, precisamente, han sido los rurales los que han tirado hasta ahora del turismo.

-Ante la caída de cifras del turismo rural, el Principado puso en marcha un grupo de trabajo. Y se realizó un estudio. Entre sus conclusiones, que los empresarios de turismo rural no abrían todo el año.

-Claro. Por eso creo que una apuesta importante de la Administración es que, al que está por los menos tres cuartas partes del año operativo, debe facilitarle la vida.

-Es decir, que al que tiene una casa rural abierta todo el año, ¿el Principado le dé un apoyo en los meses flojos?

-Hay muchas cosas que se pueden hacer. En el occidente se ofrecen pocas actividades, hay pocas empresas y puede haber más. Igual no para hacer surf, pero sí para avistamiento de fauna u flora. Hay que saber poner en valor lo que tenemos. Y no todo el público busca lo mismo.

-¿Los 600.000 euros en bonos para el otoño servirán?

-Son una herramienta más. Y si vemos que solo se han adherido 200 empresas...

Viviendas turísticas y vacacionales

-¿Son los empresarios de turismo y actividades en la zona rural parte importante para fijar población?

-Sí, muy importante.

-Pero se oyen críticas tipo 'los dueños de casas rurales no viven en el pueblo' 'La explotan desde otro sitio'

-Entramos en otro charco. Las viviendas de uso turístico (VUT) y las Viviendas Vacacionales (VV).

-Las que alquilan los propietarios directamente o empresas a las que han decido la gestión. Las que quiere regular el Principado con un decreto muy contestado por los afectados.

-Nosotros no estamos en contra de esas viviendas, igual que evolucionó el turismo rural, evolucionan las fórmulas alojativas. Estoy en contra de que no jugamos todos con las mismas cartas. Y me explico.

-A ver.

-Estamos viendo, por ejemplo, caos de tráfico en las localidades más turísticas. Claro, porque tienen muchas viviendas turísticas o vacacionales. Y oyes a los ayuntamientos quejarse de falta de recursos, aparcamientos, recogida de basura, policía... Pero, claro, es que el Gobierno central destina los fondos a los ayuntamientos en función del IVA que se paga en cada concejo y del número de empresas. Es decir, si todas las viviendas vacacionales o turísticas pasaran a ser empresas ¡imagínese los ingresos que tendrían los municipios!

-Los propietarios de esos alojamientos pagan impuestos también.

-Sí, en el IRPF, pero lo que importa es el IVA y el número de empresas por concejo. Si todas las viviendas vacacionales y de uso turístico fueran empresas y cotizan como autónomos o por el impuesto de sociedades, habría una inyección de dinero en los municipios turísticos que les permitirían afrontar las necesidades del verano. No obstante, para eso también habría otro problema.

-¿Cual?

-Las trabas de algunos ayuntamientos para poner en marcha empresas. En Llanes, por ejemplo, los permisos para la actividad en el verano se dieron el 1 de agosto.

-Los precios han subido ante la mayor demanda. ¿Estamos matando a la gallina de los huevos de oro? ¿O los gastos se han disparado y hacen inevitable subirlos?

-Los salarios han subido. La materia prima ha subido. Los costes, también. Es muy difícil no tocar los precios. Sin datos aún, sí creo que el gasto, este año, ha bajado. Los súper han estado llenos, pero no tanto los restaurantes. Ni los chiriguitos de la playa. Por no hablar de que tenemos un grave problema.

-¿Cuál?

-El alojamiento de los trabajadores. Muchos restaurantes han tenido que cerrar comedores, o descansar más días porque, aunque tendría trabajadores, no hay vivienda para ellos en el municipio. La Administración tiene ponerse manos a la obra.

-¿Cómo?

-Si todas las viviendas vacacionales y turísticas tuvieran que cotizar como empresa, más de la mitad volverían al mercado del alquiler. Y no habría tanta falta de vivienda.

-¿En turismo activo han tenido también problemas para encontrar plantilla como en los restaurantes?

-Siempre. Además, el perfil de nuestro trabajador, joven y deportista, hace que los equipos se renueven cada dos años. Ahora, con la nueva FP, estamos empezando a encontrar plantilla para todo el año.

-¿En turismo activo también hay problemas de personal por la falta de conciliación entre vida y trabajo?

-Aquí no es por falta de conciliación, porque nuestro perfil es muy joven. Aquí lo que pasa es que el trabajo coincide con los meses de verano llenos de fiestas (risas). Lo bueno para una empresa es que el trabajador la sienta como suya. Que si le va bien a él, nos va bien a todos.

-Pero, para eso, el trabajador tiene que estar contento.

-Cierto. Este trabajo es cansado y hay que ser flexibles.

-El turismo, cada vez más protagonista de la economía regional. ¿Se sienten así?

-Es algo para analizar. Al paso que vamos, Asturias puede acabar como un parque temático. Me duele mucho decirlo, pero estoy viendo a la industria bajar y me entra la duda ¿qué motor nos queda a Asturias?

-El turismo.

-Somos un sector muy importante y se tienen que dar cuenta todos. Principado y todos los ayuntamientos, pero Asturias necesita más.

Verano agridulce

-¿Los turistas vienen a Asturias para hacer actividades o hacen actividades por venir a Asturias?

-Vienen motivados por la actividad. A tumbarse en la playa y dar vuelta y vuelta no vienen. Vienen a llevarse una experiencia. Puede ser gastronómica, hay mucha gente que viene a comer. Nosotros les ofrecemos conocer la otra Asturias, la que no se promociona tanto.

-Este año, a falta de cerrar cifras, ¿ha notado más demanda?

-En julio fue peor. Hasta la última semana de julio no vino la gente. Yo me me muevo entre Ribadesella, Llanes y Ribadedeva, y en julio lo noté hasta en el tráfico. Igual que digo eso, digo que el turismo aguantó hasta final de agosto.

-¿Les han perjudicado los incendios?

-Mucho. De hecho tengo varios compañeros que hacen rutas por Picos que han sufrido un montón de cancelaciones. Bueno, las sufrí hasta yo, estando en costa.

-¿El público no tenía claro dónde era el incendio?

-Es que la alerta decía 'abandone cualquier actividad en el área de Picos'.

-Ese fue el mensaje oficial para estar a salvo de los incendios.

-Sí, pero para todo el mundo, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva son la costa de Picos, así que la gente dejó de venir. En Cantabria llegó la alerta de Picos y decía, también, 'evitar circular', así que muchos turistas cancelaron cuando venían de viaje. A los del Aquasella, no les llegó ningún mensaje. A los demás, sí. Se produjeron muchas cancelaciones por no dar la información adecuada.

-Unos fuegos que arrancaron en el fin de semana por excelencia para el turismo: el del 15 de agosto.

-Exacto. En esos cuatro días de ese puente de agosto facturas tanto como en todo el verano. Pues ese año notamos un bajón importante.