El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julio Bobes, nuevo coordinador de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresas (Fade). Arnaldo García.

Julio Bobes

Coordinador de la Mesa de Turismo de Fade
«El turismo no puede ser el único motor de Asturias. Corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático»

«Los incendios nos han hecho mucho daño por la información errónea que se ofreció» ·

«Mi nombramiento es una prueba de la apuesta de Fade por el turismo rural»

Chelo Tuya

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:32

Lo suyo ha sido la revolución soterrada. Por primera vez, la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) tendrá como coordinador a ... un empresario que no tiene nada que ver con el sector de la restauración ni con el del alojamiento. Tras años de traspaso de poderes entre hotelería y hostelería, en septiembre el organismo con que la patronal da voz al turismo tendrá al frente al propietario de una empresa de turismo activo. Y también de una agencia. Julio Bobes (Oviedo, 1979), dueño de NaturAsturias preside, además, el Clúster de Turismo Rural y la Asociación de Turismo Activo y Albergues (Ataya), lleva en el sector desde joven, puesto que su padre, el catedrático y psiquiatra de quien heredó nombre y apellido, les educó en trabajar para ganar la paga. Con un currículo que incluye el título de profesor y de entrenador, tiene claro que el turismo es un motor regional, pero pide que haya más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  7. 7

    Un nuevo detenido de la banda de narcos a la que se le incautaron 304 kilos de coca en Gijón
  8. 8

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  9. 9

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  10. 10 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: «¡Por fin lo logramos!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El turismo no puede ser el único motor de Asturias. Corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático»

«El turismo no puede ser el único motor de Asturias. Corremos el riesgo de convertirnos en un parque temático»