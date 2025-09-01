Asturias culmina la temporada alta con lleno turístico y los precios más altos desde la covid

El verano 2025 estaba llamado a tener las mejores cifras de la historia. Nunca antes Asturias había ofrecido 133.387 plazas de alojamiento. ... Ni capacidad en la restauración para 212.906 personas. Pese a crecer en la oferta, la región llegó al ecuador de la temporada realmente alta en Asturias, agosto, con lleno. Y previsión de continuar así hasta septiembre. Pero llegó el fuego.

Primero, tímidamente. El 4 de agosto se declaró la situación 0 del Plan contra Incendios Forestales del Principado (Infopa). El día 12, se pasó a situación 1. En la madrugada del 13, a la 2 ante la multiplicación de unos incendios de sexta generación que han arrasado más de 6.000 hectáreas en la región. Y que arrasaron, también, muchos de los cálculos económicos hechos por el sector turístico.

Lo hicieron, sobre todo, en el Oriente. Aunque no fue la comarca oriental la más afectada por unos incendios que quemaron, sobre todo, montes de Cangas del Narcea y Somiedo, el cierre de la Ruta del Cares por el fuego de Camarmeña y la prohibición de acceso a Picos en los días más álgido de los fuegos, provocaron una cascada de cancelaciones.

Desde Incatur, la agrupación que engloba al sector turístico de la comarca, con 182 empresas asociadas, se lanzó la voz de alarma: «Al prohibir la actividad en Picos de Europa, los turistas están cancelando actividades y estancias». El nuevo coordinador de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresas (Fade), Julio Bobes, lo explicó gráficamente: «en el puente del 15 de agosto se vende casi más que en todo el mes. Este año la alerta de incendios lo hundió».

162 euros al día en una pensión

Unas cancelaciones que llegaron ni a Cangas del Narcea ni a Somiedo, como confirman desde la Federación Asturiana de Turismo Rural (Fastur) y, ni mucho menos, al eje central de la región. Gijón, Oviedo y Avilés mantuvieron sus cifras al alza, tarifas incluidas.

Porque el que meteorológicamente acabara 22 de septiembre, también será el verano con los precios más altos. La tarifa hotelera oficial de julio así lo acredita. Llegó a 142,23 euros por noche, 7,34% más en un año y un 30% más sobre el último ejercicio antes de la covid. En julio de 2019, los hoteles asturianos tuvieron una tarifa media de 98,88 euros. No sería hasta 2020, pese a la pandemia, cuando saltaran a los tres dígitos y pedir por noche en julio más de 100 euros.

La principal central de reservas por internet deja claro que la mayor demanda que llena alojamientos ha engordado las tarifas. El fin de semana del 15 al 17 de agosto, el más caro entre los caros, la estancia más económica en la región la marcó una pensión riosellana. Cobró 162,5 euros por noche entre el viernes y el sábado. En Gijón, que culminaba su Semana Grande, la opción más barata fue la de un hotel de cuatro estrellas, la máxima categoría hotelera de la ciudad. Y superó los 225 euros. Por noche .

Ese hotel gijonés fue, de hecho, el cuatro estrellas más barato de una región con lleno técnico. En Avilés se llenaron todas las plazas, hasta el punto de que se ofrecían hoteles en San Esteban de Pravia como opción para disfrutar de la villa del Adelantado.

El resto del ranking tarifario no bajó de los 200 euros. En la categoría de tres estrellas, la fórmula más económica llegó a los 220 euros por noche, en el bajo Nalón. Para dormir en un cinco estrellas el cliente que menos gastó fue el que optó por el Reconquista. La sede de de los Premios Princesa de Asturias cobró menos de 293 euros. Menos que el hotel más caro de Oviedo: 484 euros cobró un tres estrellas.

Y, aunque no hay registro de precios hosteleros, los tiques de este verano tienen poco, o nada, que ver con los de 2024. El socorrido café con leche supera los 3 euros en terraza y, aún más, si se pide con hielo. Ya hay quien teme que la gallina de los huevos de oro en que se ha convertido el turismo asturiano sea la siguiente en arder.