Una turista inmortaliza a su amiga ante las Letronas de Gijón. Arnaldo García

Asturias culmina la temporada alta con lleno turístico y los precios más altos desde la covid

Cierra un verano marcado por la subida en julio de los precios un 30% frente a 2019 y por los incendios que ahuyentaron a los visitantes de Picos a final de agosto

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:22

El verano 2025 estaba llamado a tener las mejores cifras de la historia. Nunca antes Asturias había ofrecido 133.387 plazas de alojamiento. ... Ni capacidad en la restauración para 212.906 personas. Pese a crecer en la oferta, la región llegó al ecuador de la temporada realmente alta en Asturias, agosto, con lleno. Y previsión de continuar así hasta septiembre. Pero llegó el fuego.

