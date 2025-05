Fade ve «insuficiente» la reforma del IRPF y alerta de que «debilita aún más nuestra competitividad»

Ana Moriyón Gijón Jueves, 15 de mayo 2025, 18:20 Comenta Compartir

Los empresarios no se conforman. La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) considera que la reforma del IRPF anunciada por el Gobierno del Principado de ... Asturias para 2025 es «insuficiente» y que «va en la dirección equivocada». Aseguran que la rebaja del tipo mínimo del 10% al 9% es una «medida tardía que apenas corrige la desventaja que sufrían las rentas más bajas en comparación con otras comunidades autónomas» y advierten de que por sí sola «»no soluciona el verdadero problema: la falta de una fiscalidad competitiva en todos los tramos de renta«. «Asturias no puede limitarse a seguir la estela de otras comunidades y pensar que eso es suficiente. Esta reforma es insuficiente, llega tarde y obvia lo que debería ser el principio básico, que es la deflación de la tarifa en todos los tramos. No se entiende el incremento que infringe a la clase media asturiana y sigue penalizando a las rentas más altas, siendo estos dos grupos sobre los que recae gran parte del esfuerzo fiscal y que a menudo coinciden con profesionales, emprendedores y empresarios que generan riqueza y empleo en nuestra región», afirma María Calvo, presidenta de Fade, a través de una nota de prensa enviada por la patronal.

En relación con el incremento del mínimo personal y familiar en un 10%, también anunciado por el Gobierno regional, opinan que su impacto real «es muy variable, pues depende del número y características de los miembros del núcleo familiar (hijos, ascendientes, discapacidades, etc.)». No se trata, dicen, de una mejora homogénea ni suficientemente eficaz en términos redistributivos. La patronal es igualmente crítica con la decisión del Gobierno regional de incluir en la reforma fiscal un incremento en 0,70 puntos el tipo del tramo comprendido entre los 30.007,20 y los 53.407,20 euros. «Este tramo concentra alrededor del 45% del importe de las bases imponibles, según los últimos datos disponibles, por lo que el impacto puede ser significativo en las clases medias». El tramo más claramente afectado es el de bases superiores a 175.000 euros, con un incremento de 0,50 puntos, «lo que sitúa el tipo marginal máximo en el 26% en el tramo autonómico, llevando el total al 50,5%». Por todo, Fade insiste en que la decisión de no deflactar el impuesto —es decir, de no ajustar los tramos a la inflación acumulada— «supone, en la práctica, una subida fiscal encubierta que afecta a todos los contribuyentes». «En particular, a las clases medias, que asumen un esfuerzo fiscal cada vez mayor sin que su capacidad adquisitiva haya aumentado», añaden los empresarios, que advierten de que desde la fijación de los tramos en 2015 la inflación o el crecimiento medio salarial en Asturias se sitúa, en el peor de los casos, en un 21%. «No actualizar los tramos supone que una persona que gana hoy 33.000 euros es tratada fiscalmente como si ganara 40.000 en 2015. Esta es la verdadera trampa para trabajadores y clases medias», reprochan. «No es correcto comparar valores nominales cuando la realidad económica ha cambiado sustancialmente. Asturias sigue siendo una de las comunidades con mayor presión fiscal sobre el trabajo y la inversión. Mientras otros territorios reducen impuestos y mejoran su atractivo, Asturias decide subirlos. No hay ninguna estrategia detrás, más allá de seguir exprimiendo a quienes más contribuyen. No se puede construir una economía dinámica penalizando sistemáticamente a los que más aportan», advierte Calvo. Fade reclama por ello una reforma «real, orientada a mejorar la competitividad fiscal de Asturias», no solo en el IRPF, sino también en el resto de figuras impositivas que, dicen, «siguen lastrando nuestro dinamismo económico, como el Impuesto de Sucesiones, el de Transmisiones Patrimoniales o el de Patrimonio». «Si queremos que Asturias sea una tierra de oportunidades, necesitamos un entorno fiscal que incentive el esfuerzo, no que lo castigue. Sin inversión, sin talento y sin crecimiento empresarial, no hay futuro posible para esta región», concluye la presidenta

