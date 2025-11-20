Faustino Blanco, sobre su salida de la Fundación de Investigación Biosanitaria: «Creo que hice mi trabajo con solvencia»

Las asociaciones de pacientes se incorporarán a la estructura del Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias (Ispa), que está trabajando en el marco normativo que ... regulará este trámite, enmarcado dentro de una estrategia nacional para estrechar la relación entre los científicos y los destinatarios de sus proyectos. La idea es que ese paso pueda darse a lo largo de 2026. Entretanto, el Ispa y la Fundación que lo gestiona (Finba) organizaban este jueves una jornada de reconocimiento a las asociaciones de pacientes por una colaboración que el año pasado posibilitó más de 700 ensayos.

«Este diálogo bilateral nos ayuda a tener más claras las prioridades científicas y a ser más precisos en el desenlace de los resultados», señaló el director del Ispa, Guillermo Muñiz, muy satisfecho, no obstante, con la labor investigadora que se desarrolla en el Instituto: «Tenemos una producción científica de muy buena calidad, con más de sesenta grupos de investigación, y globalmente no nos ha ido mal. Con la incorporación de las asociaciones de pacientes a nuestra estructura espero que lo que viene sea una etapa distinta y mucho mejor».

Pronunciaba estas palabras Muñiz en un momento de gran tensión por la salida de Faustino Blanco de la Finba. Del actual director de la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias se prescinde un año antes de lo previsto por contrato. Una decisión que ha dejado al descubierto años de desencuentros y una situación que los investigadores consideran «crítica».

Faustino Blanco, que prefiere rehuir la polémica porque «en los sitios hay que saber estar y saber irse», se limitaba este jueves a precisar que «yo no me ofrecí para este puesto, me llamaron para que viniese a echar una mano, y creo que he hecho mi trabajo con solvencia». Sus siguientes declaraciones ya fueron para cerrar la jornada entre Finba-Ispa y las asociaciones de pacientes. «El Instituto tiene que tener vocación integradora para crear un entorno sinérgico de colaboración para desarrollar una mejor ciencia y nosotros tenemos que poner las mejoras condiciones para que eso ocurra», sostuvo el que fuera consejero de Sanidad del Principado.

Por un lado, «tenemos que integrar a la sociedad civil en el ámbito de la investigación» y, por otro, «la investigación tiene que saber visibilizar las necesidades de la sociedad civil». Y con ese propósito se invitó a la jornada a representantes de Asdipas, Cocemfe, Movember, la asociación de Corea de Huntington, Asicas, Aparkan, Adafa, Por dos pulgadas de nada, Alcer, Apaci, AECC, Galbán, Deporte vs cáncer infantil, Ahemas, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y de las Hermandades de Donantes. Todos ellos coincidieron en que la investigación es su objetivo y esperanza.

En la jornada, Faustino Blanco coincidió en el acto con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, a la que se atribuye la decisión última de su marcha. También asistieron el director general de Promoción de la Autonomía, Enrique Rodríguez Nuño; Beatriz López, gerente del HUCA, hospital al que está vinculado el Ispa; y Alfonso López, vicerrector de Estudiantes en la Universidad de Oviedo, la otra pata sobre la que pivota la investigación en Asturias.