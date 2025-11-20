El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Faustino Blanco, segundo por la derecha, escucha a la consejera de Salud durante su intervención en la jornada organizada por Finba-Ispa con asociaciones de pacientes. Mario Rojas

Faustino Blanco, sobre su salida de la Fundación de Investigación Biosanitaria: «Creo que hice mi trabajo con solvencia»

Finba-Ispa organizó una jornada con asociaciones de pacientes para agradecer su colaboración con los proyectos y más de 700 ensayos que se llevan a cabo en la región para buscar respuestas a sus enfermedades

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

Las asociaciones de pacientes se incorporarán a la estructura del Instituto de Investigación Sanitaria de Asturias (Ispa), que está trabajando en el marco normativo que ... regulará este trámite, enmarcado dentro de una estrategia nacional para estrechar la relación entre los científicos y los destinatarios de sus proyectos. La idea es que ese paso pueda darse a lo largo de 2026. Entretanto, el Ispa y la Fundación que lo gestiona (Finba) organizaban este jueves una jornada de reconocimiento a las asociaciones de pacientes por una colaboración que el año pasado posibilitó más de 700 ensayos.

