Gimena Llamedo, en la Feria de Muestras de Asturias: «Levantar el brazo y echar un culín forma parte de nuestra identidad como asturianos»

El Día del Turismo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias le hizo de nuevo un homenaje a la bebida asturiana por excelencia. «La sidra es mucho más que una bebida«, expresó la vicepresidenta del Principado de Asturias y consejera de Turismo, Gimena Llamedo durante su intervención en el acto organizado por la patronal hostelera y hotelera Otea, en el pabellón del Principado de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en honor a la cultura sidrera, y que ha contado con la intervención, también, del presidente de la hostelería asturiana y de España, José Luis Álvarez Almeida.

«Levantar el brazo para echar un culín, escanciarlo y beberlo. Hay pocas cosas que nos unan más. Es un símbolo identitario de Asturias», insistió Llamedo quien animó a seguir luchando por la cultura y tradiciones de la región y alabó de nuevo el reconocimiento de la cultura sidrera como Patrimonio Mundial de la Unesco, lo que consideró un empujón más en la mejor de las direcciones«. matizó

«No hay mejor forma de compartir que como lo hacemos los asturianos y asturianas con la sidra, y en nuestras espichas», reivindicó la vicepresidenta asturiana, quien confesó que la cultura sidrera «es una forma de entender la vida, de relacionarnos, de celebrar y de compartir».

Plan Estratégico de la Sidra

El Gobierno de Asturias ha dedicado en esta 68 edición de la Fidma su pabellón institucional a la cultura sidrera lo que para la vicepresidenta representa un reconocimiento vivo de los oficios, de los saberes, del paisaje asturiano y de todas las emociones que giran en torno a la sidra.

Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte de avanzó que la próxima semana el Gobierno de Asturias presentará el Plan Estratégico de la Sidra, «en el que llevamos meses trabajando y dialogando con el sector, de la mano de todos los agentes implicados». Gutiérrez alabó como la cultura sidrera aúna diferentes sectores, desde los llagareros, a las personas que cultivan pomaraes y que recogen las manzanas o incluso a los músicos que cantan entorno a esta bebida. «La sidra es tradición y vanguardia, como están demostrando las últimas investigaciones del Serida. También es antropología, pues pocas comunidades de personas, como la nuestra comparten, y la sidra es compartir», declaró.

«Eso sí, el reconocimiento de la Unesco no solo nos llena de orgullo, sino también que nos compromete a seguir protegiéndolo, a seguir difundiéndolo y a seguir transmitiendo ese legado igual que nos lo hicieron llegar a nosotros de generación en generación», subrayó Gutiérrez.

«Porque detrás de cada culín servido hay un esfuerzo, hay tradición, hay innovación y hay una red de personas y empresas que mantienen viva esta cultura, esta pasión y además lo hacen con excelencia», recalcó . Según la consejera «la cultura en todas sus formas es uno de los ejes estratégicos de nuestro Gobierno y, dentro de esa visión, la cultura sidrera ocupa un lugar especial y protagonista por su potencia simbólica, por su arraigo y por su capacidad de proyectar Asturias al mundo. La mirada de muchos países está puesta en Asturias gracias a la sidra.», explicó.

Almeida, por su lado, ha incidido en que cultura sidrera no es del Gobierno del Principado de Asturias ni de Otea, sino que es de todos los asturianos. El presidente de la hostelería por supuesto tuvo palabras de agradecimiento para los hosteleros que «tanto cuidan de la cultura sidrera, porque en vuestras sidrerías, en vuestros restaurantes, levantáis el brazo miles de veces y ese gesto es poner a Asturias en lo más alto», les trasladó. «Yo como presidente de Hostelería de España me siento muy orgulloso de poder decir que en Asturias tenemos una bebida única en el mundo», comentó. «Muchas gracias hosteleros por seguir amando la sidra», añadió antes de pedir que se siga trabajando por Asturias y por la cultura sidrera y mostrar la disposición de Otea para seguir trabajando junto a Principado y ayuntamientos para proteger esta cultura y que no se pierda.

«El turismo tenemos que hacer que sea bueno para Asturias, pero tiene que ser bueno cuando los asturianos podamos vivir mejor porque lo que en otras regiones pasa, aquí no pasa», señaló Almeida. «A nuestras generaciones futuras, tenemos que dejarles que esa cultura sidrera sirva para que los asturianos podamos vivir mejor en esta tierra que tanto queremos y tanto soñamos con vivir», concluyó

Al acto acudieron representantes tanto del Principado, como la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez y de diversos ayuntamientos, entre ellos el edil de Festejos de Gijón, Jesús Martínez Salvador, o el director general de Turismo de Oviedo, José Antonio Celis, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Pedro López y numerosos integrantes del sector de la hostelería y especialmente vinculados a la sidra.