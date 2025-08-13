El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lara Martínez, viceconsejera de Turismo, presentado los premios 40 años de Paraíso Natural y el sello conmemorativo. Arnaldo García
Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma)

Premios al turismo en Asturias: cinco galardones para lo mejor del Paraíso Natural

Un sello conmemorativo y una gala en la que se entregarán los premios cerrarán el 40 aniversario de la marca del Principado

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:53

No es un año cualquiera para Asturias y su sector turístico. 2025 «es especial» porque se cumplen cuarenta años de la marca 'Paraíso Natural', una marca que «nos hace mundialmente conocidos». La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, presentó este miércoles en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) las dos nuevas acciones conmemorativas de este aniversario. Por un lado, la edición limitada de un sello conmemorativo que estará disponible desde este jueves de forma gratuita (hasta agotar existencias) en la tienda de la Universidad Laboral y la oficina de información turística del Principado en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo. «El sello es una forma simbólica de llevar por todo el mundo nuestra imagen y de que cada rincón del Principado pueda ser embajador de lo que somos», alabó.

El sello conmemorativo, disponible desde este jueves. Arnaldo García
Imagen - El sello conmemorativo, disponible desde este jueves.

Por otro lado, el Principado prepara una gala que se celebrará a finales de año (aún no hay fecha fijada) y que supondrá el cierre a todos los actos de este cuarenta aniversario de la marca Paraíso Natural. Será el momento de distinguir a las cinco personas, entidades o proyectos que contribuyeron a «consolidar el modelo turístico de Asturias». Para ello, contó Martínez, se han convocado los Premios 40 años de Paraíso Natural. De carácter honorífico, los galardones se concederán en cinco categorías: ámbito empresarial, ámbito asociativo, imagen y comunicación, creación de recursos turísticos y gobernanza pública.

El plazo para presentar candidaturas estará abierto del 1 al 30 de septiembre. Las bases pueden consultarse en el apartado de profesionales de la web oficial de Turismo de Asturias.

Un jurado compuesto por representantes institucionales, académicos y profesionales del sector valorará criterios como la trayectoria, el impacto social y territorial, la innovación, la notoriedad, la sostenibilidad, la vinculación con zonas rurales y la coherencia con los valores del modelo turístico asturiano. Se podrán seccionar hasta tres finalistas por categoría.

Carreras y tradición

Además, continúa abierto el plazo de inscripción para las Carreras del Paraíso, que se celebrarán ene otoño en varios concejos. Incluirán actividades familiares, música en directo y juegos tradicionales.

