Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la paloma es increíble»

Aunque Coca-Cola no necesita presentación, también aprovecha la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) para dar a conocer las nuevas referencias de su gran catálogo. Entre las favoritas cuenta su responsable de Comunicación, Ramón Méndez, está el Royal Bliss de pomelo, con el que elaboran la paloma, el cóctel que está de moda y que dominó las barras en la última edición del Spirit Planet. Con tequila, un poco de zumo de limón y su producto brindan por el verano desde su estand.

–Toca hacer balance. ¿Cómo ha ido la 68 Fidma?

–Nosotros no hacemos balance en cuanto al número de personas que pasan por el estand, lo marcamos más en la medida que podemos ahondar en nuestro informe de sostenibilidad y también en el impacto económico en Asturias y España mostrando las nuevas marcas.

–Justo le iba a preguntar qué busca Coca-Cola en la Feria. Porque darse a conocer no es.

–Pero Coca-Cola siempre está trabajando en cosas nuevas. Una de las actividades que tenemos en el estand va enfocada precisamente a eso, a que el visitante juegue a adivinar cuántos de nuestros productos conoce en base a una definición. Mucha gente se sorprende al final, ¿eh?

–Denos alguna pista.

–Entre las novedades hay Royal Bliss pomelo, Fuze Tea maracuyá o mango-piña y Powerade mango, por ejemplo. Estar bajo el paraguas de Coca-Cola ya supone mucho, es una carta de presentación tremenda.

–Hablemos de 'mixers', que es verano y siempre apetece un combinado. ¿Qué aporta la gama de Royal Bliss?

–Sabores diferenciadores. Lo que está pasando con el de pomelo, que es el nuevo de este año, y la paloma es alucinante. No hay evento que no salgan y salgan y salgan.

–Con todas las palomas que hay en Gijón... Las suyas son de las que gustan.

–(Ríe) Es increíble, de verdad. Me han contado que en Ibiza ya hay grifos de paloma porque está súper de moda.

–¿Cambian mucho las demandas por edad?, ¿o los gustos de los millennials y zetas no difiere tanto de los de los 'boomers'?

–Los de antes decían 'echa más alcohol, guaje', y los jóvenes de hoy en día cada vez beben menos alcohol. La gente cuida más su 'body' ahora.

–¿Cómo les afecta eso?

–Para nosotros es un beneficio. Hay otros sectores que pierden cuota de mercado, pero el mundo del refresco está creciendo.

–¿No se bebe menos?

–Su consumo es burbujeante, como la Coca-Cola.

–El consumo en los festivales se ha sumado al de las fiestas de verano. ¿Lo notan o no cala?

–A nosotros nos está beneficiando porque hay un nicho de mercado muy potente ahí. En lo de los festivales ocurre como con los pisos ahora, que hay un balón demasiado hinchado y va a explotar en algún momento. Lo que está pasando en Asturias en este sentido es alucinante y no tiene comparación con otros lugares porque no sé cuántos festivales hay en estos meses en la región.

–¿Y el canal Horeca cómo va?

–Creciendo. Llevamos tres meses en pleno crecimiento.

–¿Demandan todas esas novedades del catálogo o van a lo seguro?

–Los hosteleros son nuestros mejores socios; hay casi 6.500 establecimientos en Asturias vendiendo nuestros productos. Tenemos que hablar con ellos para que amplíen la gama de referencias, está claro que el pomelo no lo va a tomar todo el mundo, pero si lo prueban y ven que rota, lo van a demandar. Pasó con el Aquarius de melocotón, que decían que no se iba a beber y todo lo contrario.

–Hablemos de su compromiso con la sostenibilidad. ¿Qué es 'Mares circulares', la iniciativa que explican en su estand?

–La estrategia de sostenibilidad de Coca-Cola, 'Avanzamos', descansa en seis pilares. 'Mares circulares' está dentro del área de envases igual que 'Hostelería por el clima' está en la de cambio climático. Nuestro compromiso es recuperar el 100% de los envases que ponemos en el mercado y sensibilizar a los consumidores para lograrlo, para que no acaben en los océanos. Tenemos fuera el banco hecho con PET reciclado recuperado de las limpiezas que organizamos. Cuando acabe la Feria lo vamos a donar a la Universidad de Oviedo.

–¿Por qué ahí?

–Porque fue la sede de las primeras 'Jornadas científico-técnicas de Mares Circulares'. Tenemos que hablar con la Universidad aún para ver dónde lo quieren ubicar. Porque se trata de sensibilizar a todo el mundo. También donamos hace dos años un banco a El Musel y otro a la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes que están en la Autoridad Portuaria y en la playa de Toró, respectivamente. Este será el tercero.

–Habrá quien a estas alturas aún piense que reciclar para qué...

–Es necesario. Aparte de sensibilizar, 'Mares Circulares' tiene tres patas: sensibilizar y fomentar la circularidad de los productos; organizar limpiezas en playas, ríos y entornos acuáticos, y llevar a cabo proyectos de futuro, como estudios científicos y 'apps' que puedan mejorar la problemática de residuos.