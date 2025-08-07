Jana Suárez Gijón Jueves, 7 de agosto 2025, 21:40 Comenta Compartir

Recientemente, el SabadellHerrero ha renovado por 25 años más el convenio con la Cámara de Comercio y en 2026 el pabellón de la entidad bancaria en la Feria de Muestras de Asturias renovará su imagen renovada. «Este año ya estamos dando el do de pecho y ofertando una exposición y actividades, como nuestros invitados de hoy, de 'estrella'», declaró este jueves Alfredo Fernández, director de la Territorial Noroeste de Sabadell durante la presentación de la jornada Asturias Gastro-Motor Económico. «La gastronomía asturiana es la 'champion' mundial'», subrayó.

Para el presidente de Hostelería de España y de Otea Asturias, José Luis Álvarez Almeida, «la rica tradición culinaria de esta región, combinada con la innovación y la vanguardia, está de moda, pero hay que seguir poniendo encima de la mesa problemas como el relevo generacional o las ayudas que necesita el sector», explicó Almeida, quien alabó el bonito del norte. Aprovechó el presidente de Otea para lanzarle un órdago al director general de Pesca, Enrique López, y pedirle que pongan todos los esfuerzos encima de la mesa para defenderlo. López subrayó que «desde el Gobierno del Principado estamos totalmente en contra de los recortes que se plantean en el Fondo Europeo de Mar y Pesca y vamos defender a nuestro sector primario pesquero, nuestras lonjas, el pescado de cercanía y su rentabilidad con toda la fuerza del mundo», aseveró.

Los cuatro ponentes no lo dudaron y afirmaron a EL COMERCIO que «como se come en Asturias no se come en ningún sitio del mundo». Para Enrique López, director general de Quesos Tres Oscos, «hay que saber saborear este 'Paraíso Natural' y lograr mantener las actividades agroalimentarias en zonas, como los Oscos, donde sin ellas la despoblación sería mucho mayor». Por su parte, María Cardín, directora comercial y Marketing de Grupo El Gaitero, admitió que «aunque no somos la huerta murciana, la huerta asturiana es muy rica y variada. No solo podemos presumir de manzanas y pomaraes, nuestros tomates, calabacines, zanahorias, calabazas... son deliciosos y de altísima calidad», dijo.

Evolucionó la empresa El Viejo Pescador «de hacer conservas tradicionales a centrarnos en ofertar pulpo del Cantábrico a baja temperatura. Ganamos en 2022 el premio al 'Mejor pulpo del mundo', que revalidamos la semana pasada, por lo que en Asturias somos vanguardia», resaltó Carlos Díaz, CEO de la empresa conservera.

«Vienen a comer»

Nacho Manzano, chef y dueño del restaurante Casa Marcial, expuso la importancia de la gastronomía como motor económico de Asturias. «Nuestra cocina es patrimonio cultural, bandera de Asturias y un imán que atrae a la gente aquí. Mucho turista viene a Asturias a comer, eso quiere decir que algo estamos haciendo muy bien». concluyó el tres Estrellas Michelin asturiano.