Foro descarta apoyar la reforma del IRPF que plantea el Principado de Asturias

Ya no hay duda alguna, si es que la había: Foro no votará a favor en la Junta General de la reforma del IRPF ... que aprobó la pasada semana el Gobierno regional. «Que quede claro ya: no vamos a votar a favor de ningún una modificación tributaria que implique una subida de impuestos», dijo el secretario general de esta formación y diputado regional, Adrián Pumares. Lo hizo antes de comenzar la visita institucional que este partido realizó a la Feria Internacional de Muestras de Asturias, cuya delegación la encabezó su presidenta y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Pumares dijo que Foro, socio parlamentario del PP, «sí está por la labor de ensanchar las bases imponibles y aumentar la recaudación para que que aquí se cree más empleo y se genere riqueza, pero desde luego Foro no va a ser cómplice de una subida de impuestos». De hecho, recordó, «a todos los acuerdos a los que hemos llegado con el PSOE han sido siempre para rebajar impuestos». La reforma fiscal que plantea el Principado establece rebajas para las rentas inferiores a 55.000 euros y un incremento del 18,5% al 19,20% para las de hasta 175.000 euros. Quienes ingresen más de cantidad, el tipo sube medio punto, pasando del 25,% al 26%. Según el Gobierno asturiano, de estas medidas se beneficiarían el 80% de los contibuyentes asturianos. Pumares también habló del acuerdo entre el Gobierno de España y la Generalitat para la cesión a Cataluña de la recaudación de todos los impuestos. Tras calificar ese acuerdo como «el mayor ataque» al principio de solidaridad, arremetió contra el presidente del Principado, Adrián Barbón, «que se niega a comparecer en sede parlamentaria, a debatir, a discutir y que sólo hace dar la callada por respuesta y dar excusas de mal pagado». Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo asturiano mostró, en su comparecencia del pasado lunes, su «rotundo no» a un posible cupo catalán. Para Pumares, sólo hay dos formas «de parar esta locura». Por un lado, acudir al Tribunal Constitucional, si bien ha dicho no confiar en ello visto lo ocurrido con la amnistía, y, por otro, el Congreso de los Diputados. «Y es ahí donde los diputados asturianos del PSOE tienen que alzar la voz y votar en contra».

