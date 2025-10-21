El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
José Luis Ábalos, Pedro Sánchez y Adriana Lastra, en una imagen de archivo. Efe

La FSA califica de «infames e intolerables» los ataques del PP a Adriana Lastra

Los socialistas asturianos aseguran que la ahora delegada «no tiene nada que aclarar» en relación con la supuesta trama de sobres en Ferraz y pide al PP que «pare su máquina de fango»

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) pidió al PP que «pare ya la máquina del fango» y renuncie «de una vez por todas al seguidismo ... de la estrategia de oposición que le marcan desde la calle Génova, basada únicamente en los ataques personales y la política destructiva». Los socialistas asturianos respondían así a la petición del PP de Asturias a Adriana Lastra para que aclare su papel «en el trasiego de sobres con dinero en Ferraz» cuando era número dos de Pedro Sánchez, a raíz de las últimas informaciones publicadas en La Razón. Dicho medio atribuye a la entonces vicesecretaria general del PSOE y ahora delegada del Gobierno en Asturias, y a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la condición de protectoras de Mariano Moreno Pavón, quien fuera gestor del partido y que declarará la próxima semana ante el Tribunal Supremo, tras aparecer mencionado en varios informes de la UCO.

