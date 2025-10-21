La FSA califica de «infames e intolerables» los ataques del PP a Adriana Lastra Los socialistas asturianos aseguran que la ahora delegada «no tiene nada que aclarar» en relación con la supuesta trama de sobres en Ferraz y pide al PP que «pare su máquina de fango»

Ana Moriyón Gijón Martes, 21 de octubre 2025, 18:16

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) pidió al PP que «pare ya la máquina del fango» y renuncie «de una vez por todas al seguidismo ... de la estrategia de oposición que le marcan desde la calle Génova, basada únicamente en los ataques personales y la política destructiva». Los socialistas asturianos respondían así a la petición del PP de Asturias a Adriana Lastra para que aclare su papel «en el trasiego de sobres con dinero en Ferraz» cuando era número dos de Pedro Sánchez, a raíz de las últimas informaciones publicadas en La Razón. Dicho medio atribuye a la entonces vicesecretaria general del PSOE y ahora delegada del Gobierno en Asturias, y a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la condición de protectoras de Mariano Moreno Pavón, quien fuera gestor del partido y que declarará la próxima semana ante el Tribunal Supremo, tras aparecer mencionado en varios informes de la UCO.

Los populares asturianos reclaman a Lastra que aclare «con urgencia» su papel en la supuesta trama de financiación ilegal del PSOE y en el reparto de sobres con dinero en la sede socialista de Ferraz. «Parece totalmente imposible que Adriana Lastra no conociese el trasiego de sobres con dinero en Ferraz», opina la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza. Ante tales manifestaciones, el secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, emplazó al PP asturiano a «parar ya la máquina del fango». El también diputado socialista calificó de «infames e intolerables» los ataques lanzados desde el PP contra Adriana Lastra y aclaró que quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez «no tiene nada que aclarar respecto a una investigación de la UCO, que deja muy clara su nula relación con las personas investigadas, algo que a estas alturas todo el mundo sabe», remarcó Fernández Huerga.

