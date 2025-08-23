El fuego se recrudece por el Suroccidente y obliga a emplear un récord de medios aéreos

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) se disponen a acceder a uno de los helicópteros desplegados en la zona, en el centro de mando instalado en Astorga.

El fuego no da tregua en el Suroccidente asturiano. Cuando parecía que la situación empezaba a mejorar, el aumento de las temperaturas y el viento del Sur registrados en la noche del viernes y la mañana del sábado complicaron de nuevo las labores de extinción. «Ha sido un día duro, de resistencia», resumió el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, tras una jornada «muy complicada» que finalizó con el balance de cinco incendios forestales, tres activos y dos estabilizados.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, informó a primera hora del sábado de que el fuego procedente de Anllares (León), que amenaza desde hace dos semanas a Degaña, había superado la primera línea de defensa y avanzaba hacia el concejo de Ibias. Ante esta situación, se movilizó un despliegue aéreo sin precedentes: «Hoy tenemos más medios aéreos que nunca. En el incendio de Degaña habrá diez medios de extinción y dos de coordinación, además del helicóptero de la Guardia Civil 'Cuco'», detalló el presidente tras participar en La Morgal en la reunión del Cecopi, el órgano encargado del seguimiento de los incendios forestales.

Ampliar El fuego se reavivó en Genestoso.

Barbón ya había advertido de que el viento del Sur estaba complicando «muchísimo» las labores y señaló el incendio de Degaña como su principal preocupación. Para tratar de frenar su avance, explicó, se reforzaron todos los medios en la zona de Cienfuegos con el objetivo de evitar la entrada de las llamas en el concejo de Ibias. Horas más tarde, el consejero Alejandro Calvo reconoció que las condiciones meteorológicas habían mejorado «ligeramente», aunque insistió en que la situación continuaba siendo «muy preocupante».

Ayuda a la UME

De forma preventiva, también se reforzó la presencia de brigadas en pueblos como El Bao (Ibias) y se solicitó al Gobierno central el apoyo adicional de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que estos días se encuentra desplegada en Anllares. «Por si necesitamos su apoyo», explicó Calvo. «Vamos a tener horas complicadas», alertó el presidente autómico.

Las previsiones se cumplieron. El consejero reconoció al finalizar la jornada del sábado que «las condiciones no han ayudado», aunque finalmente el viento permitió contener el incendio de Degaña y frenar su avance hacia Ibias. Sin embargo, las rachas avivaron los otros dos grandes focos activos: el de Genestoso, en el concejo de Cangas del Narcea, y el de Somiedo.

Para proteger las localidades más próximas a las llamas, se organizó un dispositivo de vigilancia nocturna. «Habrá retenes en Degaña, para defender la línea salvada en la cumbre, y también en Genestoso y en Caunedo, con autobombas preparadas para actuar en caso de que el fuego se acerque a los pueblos», explicó Calvo, quien también aseguró que la UME «nos acompañará allí donde sea necesario para defender los pueblos y garantizar la seguridad». Fue, de hecho, una noche muy tensa para los vecinos de Genestoso, que vieron cómo las llamas ardían a pocos metros de sus casas. «Estamos con las cubas de los tractores llenas, esperando», decía un vecino.

Por otra parte, Barbón también se pronunció sobre la gestión del Ayuntamiento de Ibias, que ha contactado directamente con bomberos franceses para recabar su apoyo. «Es cierto que lo que intentamos es coordinar todo a través de los organismos internacionales, y creo que es lo correcto. El dispositivo de Asturias será quien lidere esa coordinación», matizó.